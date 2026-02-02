Falleció el docente e investigador histórico juninense Heberto Lacentra

A los 94 años de edad, este sábado 31 de enero se produjo el fallecimiento del profesor Heberto Herel Lacentra, a los 94 años de edad. El profesor Lacentra permanecerá en la memoria y el recuerdo permanente de nuestro Junín por su destacada trayectoria docente e investigación histórica juninense.

El 28 de noviembre de 2025 el Honorable Concejo Deliberante de Junín lo declaró Personalidad Destacada en mérito a su labor educativa e investigadora.

Trayectoria

Lacentra nació en Junín, donde cursó sus estudios de Maestro Normal Nacional y Bachiller. Dedicado de lleno a la labor docente, ejerció en escuelas rurales y urbanas. Simultáneamente comenzó estudios de Lengua Inglesa en el Instituto del Profesorado de Lincoln.

Más tarde, interesado en la disciplina de la Historia, se unió al grupo fundador de la Junta de Investigaciones Históricas, agregando así a su actividad docente otra faceta de historiador literario y más específicamente orientada al pasado de Junín, de sus hombres, de sus hechos, de sus trabajos y el fruto de su tarea investigativa quedaron plasmados en dos libros destacados: "El Fuerte de la Federación", Relatos del Fuerte Federación (2010) y Junín Tesoros Ocultos (2012) junto a Marcelo Mels Siracusa que es un compendio histórico fotográfico de la ciudad de Junín. Estos trabajos bibliográficos permitieron entregar a educadores y educandos un elemento novedoso, de gran importancia como herramienta eficaz y trascendente en el desafiante camino de enseñar y aprender, como fue siempre la premisa, objetivo e idea central del profesor Heberto Lacentra.

Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque Rosedal