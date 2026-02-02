Alerta de la ANMAT por peligros para la salud de los niños: prohibieron la venta de varios maquillajes infantiles

La Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes la venta de varios kits de maquillaje infantil de diferentes marcas por no estar registrados ante el organismo, lo que impide garantizar su seguridad para los usuarios.

La medida se dio a conocer mediante la Disposición 221/2026, publicada en la última edición del Boletín Oficial. Allí se explica que durante una serie de inspecciones de mercado en la Ciudad de Buenos Aires se detectaron una serie de kits de maquillajes para niños, de distintas marcas y que se promocionaban con personajes conocidos, que no exhibían datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

Entre los productos sets de maquillajes y cosméticos prohibidos se encuentran:

• Kit de belleza “PEQUEÑA PUPINA”, marca “Bebés Llorones”. Contiene una paleta de sombras, esmalte y labiales.

• Set de belleza “Labubus” (sin marca): Contiene una paleta de cuatro sombras.

• Juego de maquillaje trío artístico “Lilo & Stitch” (marca “PEQUEÑA DISEÑADORA”). Contiene paleta de sombras, esmalte y labiales.

• Set de belleza (marca “Disney Princesses”). Incluye un dúo de rubor, un labial y un esmalte.

• Set de belleza (marca “Piku”). Contiene una paleta de sombras.

• Set de belleza (marca “My Little Pony”).Contiene un esmalte y dos labiales.

• Base líquida con color (marca “Bicgerbowe”). Se presenta en un envase rosa con dibujo y forma de oso.

• Set de maquillaje en estuche plegable “Make Up Set Hello Kitty” (marca “IMAN OF NOBLE”). Contiene paleta de sombras y rubores.

• Perfume con vaporizador “Sunshine” (marca “Victorious Final”). Presentación de 88 ml

Según se indicó, “a fin de proteger a eventuales usuarios” de estos “productos cosméticos ilegítimos” que no garantizan condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni el uso de ingredientes permitidos se resolvió prohibir su venta en todo el país. ció

La medida alcanza a estos productos en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.