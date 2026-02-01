Intensa búsqueda de los delincuentes que golpearon, ataron y robaron a un hombre de 76 años

Junín se encuentra conmocionado tras un violento robo ocurrido en la madrugada de este sábado, cuando al menos tres delincuentes encapuchados ingresaron a una vivienda de calle Sarmiento y atacaron brutalmente al propietario, un hombre de 76 años.



Según informó Junín 24, los sujetos forzaron el portón principal y, al sorprender al morador, lo golpearon y lo ataron de pies y manos dentro de la casa. Los agresores —con las manos cubiertas con guantes— exigieron la entrega de dinero y efectuaron un registro exhaustivo de la vivienda hasta lograr alzarse con una suma de dinero en pesos, cuya cifra no fue difundida.



La víctima estuvo prisionera de los atacantes durante varios minutos hasta que estos huyeron rápidamente del lugar. Vecinos que escucharon ruidos extraños dieron aviso al 911, y al llegar los efectivos de la policía encontraron el portón sin seguro y al hombre pidiendo auxilio.



El hecho, que se habría desarrollado cerca de las 3:30 de la mañana, mantiene a los investigadores trabajando para determinar cómo ingresaron a la vivienda los agresores y si contaban con algún cómplice vigilando en las inmediaciones.



La víctima recibió atención médica en el lugar por parte de personal sanitario. En paralelo, la Fiscalía de turno intervino en la causa, que fue caratulada inicialmente como robo con privación ilegal de la libertad.