Cuenta DNI extendió las ofertas y confirmó qué descuentos habrá en febrero

El Banco Provincia (BAPRO) ofrecerá en febrero una serie de descuentos para que las personas puedan ahorrar de la mano de Cuenta DNI en sus consumos durante las vacaciones. La popular aplicación contará con rebajas especiales en locales gastronómicos y sus habituales beneficios en comercios de barrio y supermercados, entre otros.

La billetera digital, que cuenta con más de 10 millones de usuarios activos en toda la provincia, amplía los beneficios pensados para las compras durante el verano al sumar nuevos comercios, tanto en los puntos de veraneo como en el resto del territorio bonaerense.

Según se indicó, las promociones incluyen un especial de temporada en balnearios y comercios adheridos, con marcas emblemáticas del verano como Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Lucciano's y Manolo. Pero en febrero, además, se incorporarán al beneficio Balcarce y Grido.

La oferta en comercios de barrio incluye carnicerías, granjas y pescaderías y tiene un tope semanal a $5.000. De esta manera y como febrero tiene cuatro viernes, el ahorro mensual en la promoción alcanzará los $20.000.

Además, también habrá un beneficio especial en comercios de gastronomía, con un ahorro de $8.000 por fin de semana. Y continúan los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, supermercados, farmacias, librerías y universidades.

Todos los descuentos de Cuenta DNI para febrero

La entidad confirmó, en este contexto, todas las ofertas que estarán disponibles el mes que inicia:

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos.Sin tope de reintegro.

Full YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de la petrolera adheridos a la oferta, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promoción no aplica para la compra de combustibles.

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. La oferta incluye comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce. Además, también alcanza a los balnearios El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.

Los descuentos del Banco Provincia en supermercados

La popular billetera virtual también ofrecerá una variedad de rebajas en distintas cadenas: