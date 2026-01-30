Uno de cada diez juninenses es socio del Club Atlético Sarmiento

En su informe de Clubes 2025, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el ranking de socios entre los clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de la Primera División. Los números corroboran la tendencia de los últimos años.

El podio de los clubes bonaerenses

Entre los 11 equipos de la Provincia de Buenos Aires que participan de este torneo de 30 equipos, es Independiente el que más socios tiene (165.262), seguido por su vecino y archirrival, Racing (102.707).

El tercer lugar es para Estudiantes de la Plata (55.871), seguido por Lanús (36.206) y Gimnasia y Esgrima (35.389). Más lejos están Banfield (16.803), Sarmiento de Junín (9.340), Tigre (9.181), Platense (9.132), Defensa y Justicia (7.400) y Aldosivi (5.604).

En el ranking absoluto, primero está River con 352.712, seguido por Boca (282.644), es decir, 70 mil socios menos.

El ranking completo de Primera División

River: 352.712 socios.

Boca: 282.644

Independiente: 165.262

Rosario Central: 104.951

Racing: 102.707

San Lorenzo: 89.717

Newell’s (Rosario): 84.759

Vélez: 79.083

Talleres (Córdoba): 70.582

Huracán: 68.755

Belgrano (Córdoba): 67.318

Estudiantes: 55.871

Lanús: 36.206

Gimnasia y Esgrima (La Plata): 35.389

Instituto (Córdoba): 29.156

Atlético Tucumán: 27.956

Unión (Santa Fe): 22.774

Argentinos Juniors: 20.069

Independiente Rivadavia (Mendoza): 18.926

Banfield: 16.803

Sarmiento (Junín): 9.340

Tigre: 9.181

Platense: 9.132

Defensa y Justicia: 7.400

Central Córdoba (Santiago del Estero): 6.567

Aldosivi (Mar del Plata): 5.604

Barracas Central: 3.107

Deportivo Riestra: 1.007

Sarmiento, el corazón de Junín: casi el 10% de la ciudad es socio del "Verde"

En el fútbol argentino se suele hablar de la fidelidad de las hinchadas, pero en Junín los números hablan por sí solos. Cruzando los datos de la población actual de la ciudad —estimada en 100.964 habitantes— con los 9.340 socios que registra actualmente Sarmiento, surge un dato contundente: el 9,25% de los juninenses está asociado a la institución.

Este porcentaje es sumamente elevado para un equipo del interior y refleja un sentido de pertenencia que trasciende lo deportivo. En términos prácticos, significa que en cualquier mesa familiar, oficina o grupo de amigos en Junín, al menos una de cada diez personas aporta mensualmente su cuota para sostener el crecimiento del club de calle Arias.

Crecimiento sostenido

La cifra cobra aún más relevancia si se considera que Sarmiento compite en la máxima categoría del fútbol nacional, lo que ha traccionado una masa societaria estable y comprometida. Este "9 de cada 10" no solo representa un respaldo económico vital para la gestión que encabeza la institución, sino también un escudo social que posiciona a Sarmiento como uno de los clubes con mayor densidad de socios por habitante en toda la provincia de Buenos Aires.