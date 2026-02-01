Otra golpe el bolsillo: febrero llega con muchos aumentos

Febrero se presenta como un mes incómodo para las economías familiares. Con el arranque del nuevo calendario de tarifas, una serie de aumentos impacta de lleno en los gastos cotidianos y vuelve a poner presión sobre ingresos que vienen corriendo de atrás. Transporte, alquileres, salud privada y servicios básicos encabezan la lista de rubros que ajustan sus precios desde los primeros días del mes.



Uno de los golpes más visibles llega por el lado del transporte público. En la provincia de Buenos Aires, los boletos de colectivos registran una suba del 4,5%, lo que eleva el pasaje mínimo —para recorridos de hasta 3 kilómetros— a $ 721,08. Para trayectos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa pasa a $ 803,29, mientras que los viajes de 6 a 12 kilómetros trepan a $ 865,17. En los recorridos más largos, entre 12 y 27 kilómetros, el boleto se ubica en $ 927,12 y supera los $ 988 en los trayectos de mayor extensión.



En la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste también se hace sentir en el subte. Con la SUBE registrada, el pasaje pasa a costar $ 1.336, lo que implica un nuevo incremento respecto del valor anterior. El Premetro, en tanto, fija su tarifa en $ 467,60, consolidando una tendencia alcista que viene acompañando al resto del sistema de transporte metropolitano.



Otro frente caliente es el de los alquileres. Quienes aún tienen contratos firmados bajo la derogada Ley de Alquileres deberán afrontar una actualización anual del 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación. Así, un alquiler que partía de $ 400.000 pasa a costar $ 538.400. Para los contratos celebrados luego del DNU, los ajustes varían según la periodicidad pactada: sobre un valor inicial de $ 500.000, una actualización trimestral del 6,08% lleva el monto a $ 530.400; la cuatrimestral del 8,22% lo eleva a $ 541.100; y la semestral del 12,81% lo ubica en $ 564.050.



La salud privada tampoco queda al margen. Las empresas de medicina prepaga notificaron a sus afiliados un incremento del 2,8% en las cuotas de febrero, porcentaje que también se aplica a los copagos. Aunque se trata de una suba moderada en comparación con otros momentos del año, se suma a una seguidilla de aumentos que vienen acumulándose mes tras mes.



En el rubro de telecomunicaciones, las facturas de cable, Internet y telefonía vuelven a moverse hacia arriba. Tras el acuerdo salarial alcanzado en el sector, las principales operadoras comenzaron a informar a sus clientes que aplicarán nuevos ajustes, con incrementos que oscilan entre el 2,8 y el 3,5%, según el servicio contratado y la empresa prestadora.



Por último, febrero marca la puesta en marcha del nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para luz y gas. El esquema busca distribuir el costo del servicio de manera más pareja a lo largo del año, evitando picos pronunciados en los meses de mayor consumo. Desde la Secretaría de Energía señalaron que, con este sistema, en los períodos de mayor demanda el 35% de los usuarios de electricidad pagará facturas promedio inferiores a $ 22.000, mientras que más de la mitad quedará por debajo de los $ 44.000. En gas, durante el invierno, más de la mitad de los hogares tendría boletas menores a $ 14.000, aunque el monto final dependerá del consumo y de la situación patrimonial de cada usuario.

