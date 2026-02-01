En febrero se haría el llamado a licitación para comenzar a concesionar la ruta nacional 7

En una visita que hizo en estos días a Mendoza, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, informó que en este mes de febrero se lanzará el llamado a licitación para la concesión de la ruta nacional 7. El funcionario habló expresamente del tramo en el que la ruta recorre aquella provincia, aunque el llamado podría incluir otras secciones, como la que se extiende entre Luján y Junín, pasando por Chacabuco.

El proyecto de concesión de la ruta 7 fue presentado a mediados del año pasado a través de audiencias públicas realizadas en distintas provincias. Para la región en la que está incluida Chacabuco, la audiencia se llevó a cabo en Junín y tuvo la presencia de autoridades de Vialidad Nacional, quienes explicaron que entre los requisitos que deberán cumplir quienes se queden con la concesión no figuraba, al menos en ese momento, la continuidad ni la terminación de la obras de la autopista.

El llamado Tramo Cuyo es una sección de 347 kilómetros que se extiende desde el Arco de Desaguadero, en el límite entre San Luis y Mendoza, hasta el Túnel Internacional Cristo Redentor, en la frontera con Chile. Según lo informado, la tarea que deberán realizar los concesionarios será un “bacheo profundo” de la cinta asfáltica, el sellado de fisuras, mejoras en la iluminación y despeje de banquinas.

Se estima que, una vez realizado el llamado, las empresas tendrán entre 30 y 45 días para presentar sus planes técnicos y financieros, mientras que la adjudicación al concesionario se realizaría entre los meses de mayo y junio.

La empresa privada que sea elegida reemplazará a Corredores Viales SA, que es la empresa estatal que hoy gestiona gran parte de la ruta 7.