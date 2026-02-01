Noche de operativos en Junín: Secuestran el auto de un conductor alcoholizado en Av. Circunvalación

A través de operativos de tránsito y saturación coordinados entre la Policía de Seguridad y la Agencia Municipal de Seguridad Vial (AMSV), se lograron detectar diversas infracciones y delitos.

Fuerte alcoholemia en Circunvalación

Sobre la Avenida de Circunvalación, efectivos del Grupo Motorizado SASU junto a personal de tránsito municipal desplegaron un retén que resultó en el secuestro de varias motocicletas por falta de documentación habilitante. Sin embargo, el dato más relevante fue el secuestro de un vehículo cuyo conductor arrojó 1,25 gramos de alcohol en sangre, una cifra que supera ampliamente los límites permitidos y representa un grave riesgo para la seguridad vial.

En ese mismo operativo, un sujeto fue aprehendido tras encontrarse entre sus pertenencias un envoltorio con marihuana, siendo trasladado a la Comisaría Primera por infracción a la Ley 23.737, informaron fuentes policiales y de la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín.

Saturación en Villa del Parque

Casi en simultáneo, se llevó a cabo un dispositivo de saturación nocturna en el Barrio Villa del Parque. En esta oportunidad, trabajaron en conjunto efectivos de la UPPL, el Grupo GAD Junín y el Grupo Motorizado SASU.

Durante las recorridas por la zona de calles Fomentistas y Cabo Corrientes, los uniformados procedieron a identificar a un joven de 23 años. Tras la requisa de rutina, se le secuestró un envoltorio con marihuana, lo que derivó en su inmediata aprehensión y traslado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.