Olímpico se impuso en Junín

Anoche hubo Liga Nacional de Básquet en Junín. Argentino recibió, en El Fortín de Las Morochas, a Ciclista Olímpico y terminó cayendo por 84 a 75.

El Turco no logra revertir el mal presente y este domingo sumó su décima novena derrota en 22 encuentros en una noche que no había comenzado bien en la previa ya que no pudo debutar el extranjero Lathaniel Bastian porque no fue habilitado y Dana Tate arrancó desde el banco de los suplentes por no estar al ciento por ciento.

No obstante, el primer cuarto fue de lo mejor de la temporada, sobre todo basado en una gran efectividad de tres (4/5) que le permitió irse 30 a 22. Sin embargo, a partir del segundo, el Turco entró en un descenso de rendimiento que tuvo altibajos pero que derivó en la caída final.

Entre los puntos flojos volvieron a estar el porcentaje de lanzamientos de libres y los rebotes. El local falló 12 tiros desde la línea (13/25); en tanto que bajó 10 rebotes menos que su rival (29-39).