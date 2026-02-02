Todos los descuentos y beneficios de Banco Nación y MODO para esta semana

Como sucede cada semana, el Banco Nación (BNA) renovó su amplia variedad de descuentos y opciones de financiación en diferentes categorías. Desde supermercados, ópticas, farmacias y veterinarias, hasta gomerías y construcción, todos cuentan con importantes beneficios siendo cliente del banco.

Además, hay una amplia gama de comercios adheridos a MODO en donde también se pueden aprovechar importantes descuentos en el valor final de la compra.

En un contexto donde las promociones suelen tener vigencias acotadas, esta iniciativa del BNA bajo el lema Semana Nación se presenta como una oportunidad concreta para ahorrar en todo tipo de compras, con cuotas sin interés e importantes reintegros en todos los rubros.

Los mejores descuentos con Banco Nación y MODO

Transporte

100% de descuento con tarjeta de débito en subte y en colectivo usando Contacless.

80% de descuento usando tarjeta de crédito en subte y en colectivo usando Contacless.

100% de reintegro en colectivos con QR desde BNA+, con tope de $15.000.

Supermercados

30% de reintegro los días miércoles usando tarjeta de crédito Visa o Mastercard (QR) a través de Modo y BNA+ en cadenas adheridas de: Carrefour, Vea, Disco, DIA Online, La Coope en casa, COTO, en Chango Más y en mayorista Vital. El tope es de $12.000 por semana, y por cliente.

15% de reintegro en supermercados El Nene los días miércoles, con un tope de $12.500 por mes, y por usuario. La compra debe ser mayor a $32.500, utilizando QR de MODO o de BNA+.

Los sábados y domingos 25% de reintegro en Mayorista Vital, utilizando tarjeta de crédito y con un tope de $10.000 por mes.

20% de reintegro en La Cooperativa Obrera, con un tope de $15.000 por usuario por mes, con un mínimo de compra de $40.000.

20% de reintegro en Chango+ los lunes, con un tope de $20.000 por mes, con un mínimo de compra de $50.000.

20% de descuento en Disco, Vea y Jumbo, con un tope de reintegro de $25.000 los viernes, sábados y domingos. El mínimo de compra es $100.000.

20% de reintegro en supermercados Día, con un tope de $20.000 por mes, con un mínimo de compra de $25.000 los viernes y sábados.

Especial jubilados

Aquellos jubilados que cobren sus haberes a través del banco, podrán acceder a un 5% de reintegro en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto. Se accede pagando con BNA+ MODO y son $5.000 semanales, con un tope de $20.000 por mes, de lunes a viernes.

Construcción

6 y 12 cuotas sin interés en Easy, pagando con MODO y BNA+ y utilizando tarjeta de crédito Visa o Mastercard.

Viajes con Banco Nación

Banco Nación ofrece 6, 9 y 12 cuotas sin interés en agencias de viajes adheridas, para viajes dentro del país y usando el QR de MODO.

10% de descuento y 6 cuotas sin interés en Balnearios adheridos sin tope de reintegro.

10% de descuento y 6 cuotas sin interés en Hoteles y Hosterías, sin tope de reintegro. O bien 9 o 12 cuotas sin interés, sin descuento en sitios adheridos.

6 y 12 cuotas sin interés en alquiler de auto ya sea de manera presencial u online.

10% de reintegro y 3 cuotas sin interés en parques nacionales, sin tope de reintegro y abonando con tarjeta de crédito Visa o Mastercard.

Comida rápida

30% en Mc Donald's pagando con MODO sin Contacto, usando tus tarjetas Mastercard. Tope de $10.000 por mes y por cliente.

Financiación en Tienda BNA+

3, 6 y 12 cuotas sin interés en Tienda BNA+ para tarjetas International y Gold. Mientras que para tarjetas Platinum y Black hay hasta 18 cuotas sin interés.

Farmacias

30% de reintegro en todo el grupo Farmacity (Farmacity, Simplicity, Get the Look y The Food Market!), con un tope de $5.000 por semana, pagando con MODO sin Contacto.

10% con tu tarjeta mastercard de crédito o débito en Farmacity con un tope de reintegro de $2.500

3 cuotas sin interés los días lunes en farmacias adheridas

Combustible

30% de reintegro con un tope de $15.000 por mes los días viernes, en YPF, Axion, Shell, Puma y Gulf.

Tecnología

12 cuotas sin interés en Tienda BNA+ en todos los productos de tecnología.

36 cuotas sin interés utilizando la opción Préstamo Nación.

Librerías

10% de reintegro y 3 cuotas sin interés en Cúspide, El Ateneo y Yenny. El tope de reintegro es de $10.000 por compra.

¿Cómo acceder a los descuentos de Banco Nación?

Las compras deben realizarse con tarjetas de crédito o débito del Banco Nación o a través de la billetera digital MODO BNA+, la aplicación del banco que permite pagar escaneando un código QR desde el celular y acceder automáticamente al reintegro correspondiente. Cada promoción tiene un tope de reintegro semanal, por lo que conviene revisar las condiciones antes de comprar para aprovechar al máximo el beneficio.

Semana Nación busca impulsar el consumo cotidiano y ofrecer un alivio real al bolsillo en un contexto en el que los precios siguen en alza. Además, al distribuir los descuentos a lo largo de la semana, el programa permite planificar las compras y aprovechar las mejores oportunidades sin esperar fechas especiales como el Hot Sale o el Cyber Monday.

En definitiva, se trata de una iniciativa que ya se consolidó entre las más valoradas por los clientes del Banco Nación. Con beneficios todos los días y en los rubros más utilizados, Semana Nación se presenta como una herramienta clave para ahorrar de manera simple, directa y sin complicaciones.