Operaron por séptima vez a Bastián Jerez tras permanecer 10 días estable

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer a través del Hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata un nuevo parte sobre la evolución de Bastián Jerez, el niño de 8 años que se encuentra internado en dicho establecimiento desde el 15 de enero, tras sufrir un accidente en Pinamar, en un evento vial en el que colisionaron un vehículo UTV en el que iba con una camioneta de gran porte.

“Luego de permanecer por más de 10 días estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, con asistencia respiratoria mecánica e internación en la Unidad de Terapia Intensiva, en el día de hoy (lunes 2 de febrero), en horas del mediodía, se realizó la séptima intervención quirúrgica desde su ingreso al sistema público de salud, la cual finalizó de manera satisfactoria”, precisó el parte oficial.

"Durante el procedimiento se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo”, apuntó el informe médico. Y añadió: "El paciente continuará internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo seguimiento permanente de equipos interdisciplinarios, para evaluar su evolución clínica".

La válvula de derivación ventrículo-pleural es un sistema médico utilizado para tratar la hidrocefalia, drenando el exceso de líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos cerebrales hacia el espacio pleural (tórax).

En tanto, si el niño continúa estable y respirando por sus medios, desde el entorno familiar, días atrás barajaron que podría haber una posibilidad de traslado al Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, donde Bastián recibiría atención súper especializada y su familia podría volver a su lugar de residencia.

Peligro en los médanos

Bastián Jerez sufrió graves lesiones en la cabeza y el hígado en un choque entre un vehículo UTV y una camioneta 4x4, en la zona de La Frontera, en la localidad de Pinamar. El evento vial ocurrió el pasado 12 de enero, alrededor de las 20. Los conductores de los dos vehículos que intervivnieron quedaron inhabilitados para conducir, luego de dar positivo en el test de alcoholemia.

Fuente: Agencia DIB