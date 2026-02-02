Detenido por cuatro robos

Efectivos de la DDI Junín procedieron en la vía pública a la detención de un hombre de 24 años, quien tenía orden de detención por Robo reiterados en cuatro oportunidades, además de Robo en grado de tentativa doblemente agravado, escalamiento y uso de arma de utilería.

Los hechos

*Primer caso: en la Comisaría Primera de Junín, un hombre dueño de una carnicería presentó una denuncia por robo y faltante de mercadería (carne y vinos) y de la caja registradora con dinero en efectivo.

*Segundo caso: un hombre denunció en la Comisaría Primera que, mientras dormía, un sujeto ingresó en su domicilio. Al escuchar ruidos se levantó y el asaltante lo apuntó con un arma. La víctima se dio cuenta de que la misma era una réplica, por lo que comenzó a forcejear y pelear, logrando sacarlo afuera, donde al sujeto se le cae el arma y se da a la fuga corriendo y saltando alambrado perimetral. El caso fue caratulado como Robo en grado de tentativa doblemente agravado escalamiento y uso de arma de utilería.

*Tercer caso: se recibe acta de procedimiento por un llamado la 911, donde un hombre denunció que al llegar a un salón de fiestas del cual es propietario constata que sujetos desconocidos ingresaron al lugar rompiendo el candado del portón delantero, luego el vidrio de una puerta del salón y sustrajeron una escalera de aluminio.

*Cuarto caso: una mujer denunció que autores ignorados le sustrajeron sin violencia del interior un galpón una desmalezadora color naranja.

Tomando intervención en el caso, detectives realizaron tareas investigativas a través de testimonios recabados y análisis de cámaras de seguridad, a fines de esclarecer los hechos. Lograron establecer al sujeto y solicitaron dos órdenes de allanamiento en lugares que frecuenta. En el operativo se detuvo al autor de los ilícitos y se secuestró un par de zapatillas y una bermuda de jean, ambas prendas utilizadas en la comisión de los hechos.

El hombre fue trasladado a sede policial y luego a sede judicial para cumplir con los recaudos legales. En la causa intervino la UFIJ Nº 1 del Departamento Judicial de Junín.

