El gobierno Nacional le pidió ayuda a Kicillof para combatir el fuego en la Patagonia

A pedido de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) que depende del ministerio de Seguridad de la Nación, el gobierno de Axel Kicillof envió un contingente de brigadistas y equipamiento pesado para combatir el fuego en Chubut, una de las provincias de la Patagonia más afectada por los incendios forestales.

La ayuda fue definida por las autoridades provinciales como “una muestra de solidaridad federal y compromiso con la preservación ambiental” en medio de los reproches por la tardía intervención del gobierno de Javier Milei, que demoró semanas en declarar la emergencia ígnea.

El contingente bonaerense tiene como objetivo prioritario el incendio de Puerto Patriada y el sector de Laguna Villarino, donde el comportamiento del fuego tiene comportamiento extremo.

“Ante la situación crítica que atraviesa la provincia de Chubut debido a los incendios forestales en la zona de la Regional Patagonia, el gobernador Axel Kicillof dispuso el envío inmediato de recursos humanos y logísticos para asistir en la emergencia” señalaron en referencia a la solicitud de las autoridades nacionales.

Incendios en la Patagonia: la ayuda que envió la provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, movilizó un cuerpo de 40 combatientes especializados en incendios forestales.

A ello se complementó un despliegue logístico para garantizar la efectividad del operativo en la topografía compleja de Chubut, con una flota de 17 vehículos adaptados para la emergencia.

– 14 camionetas (4×2 y 4×4) para transporte rápido y logística.

– 1 Camión Autobomba 4×4 URO, una unidad de gran capacidad diseñada específicamente para penetración profunda en terrenos hostiles.

– 2 Vehículos UTV con kit forestal, esenciales para llegar a las “zonas rojas” donde los vehículos convencionales no pueden acceder.

La misión que comenzó su despliegue el 30 de enero, “refuerza la visión de un estado provincial presente y solidario con las jurisdicciones hermanas ante desastres ambientales” explicaron.

