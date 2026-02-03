Cierra el Banco Hipotecario en Junín y hay preocupación por los puestos de trabajo

La sucursal Junín del Banco Hipotecario cerraría dentro de cuatro meses. La noticia fue confirmada a Grupo La Verdad por el secretario general de La Bancaria Junín, Abel Bueno.

Días pasados. el Banco Hipotecario confirmó el cierre de su sucursal en la ciudad de Tandil, una de las más importantes del interior de la provincia de Buenos Aires, una decisión que generó alarma por la continuidad de los puestos de trabajo y fuerte preocupación entre los clientes que dependen de la atención presencial.

La sucursal tandilense dejará de funcionar dentro de tres meses, según confirmó el secretario general de La Bancaria, Juan Manuel Carri, tras comunicarse con autoridades regionales de la entidad.

La noticia encendió rápidamente las alertas gremiales, principalmente por la incertidumbre sobre el destino de los trabajadores.

Desde el sindicato remarcaron que el cierre resulta aún más difícil de explicar teniendo en cuenta que el propio banco había calificado a la sucursal como “rentable” y la ubicaba internamente entre las 10 mejores de todo el país, según indicó La Bancaria en un comunicado.

La sede de Arias y Saavedra de nuestra ciudad correría ahora el mismo destino.

Fuente laverdad