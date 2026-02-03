Tercera ola de calor del año

El calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas en el marco del inicio de febrero, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este martes nuevos alertas por altas temperaturas para diferentes distritos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se mantiene el alerta en zonas de Buenos Aires, incluyendo nuestra ciudad, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, La Pampa, Neuquén y Río Negro. En algunas regiones sube a alerta naranja y en otras a roja.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Qué día tendrá las temperaturas más altas

El martes será el pico de la ola de calor, con una mínima de 24°C y una máxima de 36 °C, la más alta de la semana. La madrugada arrancará con algo de nubosidad, el mediodía combinará nubes y sol, la tarde tendrá apenas algunos pasajes soleados y la noche permanecerá nublada, sin alivio térmico significativo.

El miércoles mostrará un leve descenso, aunque seguirá el calor intenso, con mínima de 24 °C y máxima de 33 °C. Tanto en la madrugada como en el mediodía habrá nubes con sol, mientras que en la tarde y la noche el cielo dejará escasos momentos de sol, sosteniendo temperaturas elevadas.

El jueves mantendrá valores altos, con mínima de 25 °C y máxima de 33 °C. A lo largo de toda la jornada predominará un cielo mayormente nublado, con apenas algo de sol y presencia de lluvias, lo que podría traer un alivio parcial pero con sensación térmica todavía elevada.

El viernes marcará el inicio de un cambio más notorio, con mínima de 21 °C y máxima de 28 °C. La madrugada y la mañana continuarán con nubes y poco sol, mientras que la tarde y la noche combinarán nubosidad con algunos pasajes soleados, dando paso a condiciones más templadas y el cierre de la ola de calor.

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.