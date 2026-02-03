Vecinos denuncian falta de riego en los barrios de Junín: ¿Por qué el municipio no está obligado a brindar el servicio?

Lectores se comunicaron con la redacción de Junín Digital para denunciar la falta del servicio de regadores en la ciudad. Según aseguraron, esta situación se recrudeció en las últimas semanas.

La situación es similar en todos los barrios donde no hay asfalto. "No podemos salir a la calle, tenemos las casas todas cerradas y andar caminar dos cuadras con la tierra que hay es imposible", afirmó a este medio una vecina de Villa del Parque.

Esta situación se da en paralelo a la modificación que el municipio realizó en la Ordenanza Fiscal 2026, a pedido del intendente interino Juan Fiorini, donde ya no tendrá la obligación de brindar el servicio de riego en calles de tierra, algo que en la práctica casi no realizaba.

En diálogo con Junín Digital, la presidenta del bloque de concejales de Fuerza Patria, Maia Leiva, confirmó que "dentro del SPV, que es el Servicio Público Urbano, deja de aparecer en las modificatorias que presentan la cuestión del riego".

Y agregó: "Si no está dentro de la letra chica de la ordenanza, es muy difícil después demandar un servicio que no está contemplado, así que lo que ellos argumentaron fue que es un servicio que se va a seguir dando, pero bueno no está".

¿Y los 4 regadores?

En 2019, el intendente Pablo Petrecca (hoy con pedido de licencia), comunicó la adquisición de 4 regadores por parte del municipio. "Incorporamos cuatro nuevos regadores con una capacidad de 10 mil litros que también tienen la función de camión cisterna para el uso de los bomberos ante algún evento", afirmaba el jefe comunal.

Sin embargo, ahora esos regadores no se ven por las calles de la ciudad, y serían utilizados por el municipio para "regar" las zonas más concurridas por los juninenses, como el Parque Natural Laguna de Gómez y el Parque Borchex.