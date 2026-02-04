Petrecca está dispuesto a discutir el límite a las reelecciones de los intendentes: ¿Plan B para 2027?

El intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, insólitamente le abrió la puerta a discutir el límite a la reelección de los intendentes. Actualmente ostenta el cargo de senador provincial, cargo por el que fue electo hasta 2029. Sin embargo, de darse esta modificación electoral, podría volver a presentarse en las elecciones ejecutivas de 2027.

"Con las reelecciones ponemos el foco en una en una cuestión definida que, repito y quiero ser claro con esto respecto de la postura de nuestro espacio, pero un intendente no deja de ser alguien que fue electo por el pueblo", aseguró el legislador, habilitando la discusión.

Y agregó: "Si vos discutís cosas más de fondo, más profundas, y entre ellas la boleta única, eso puede hacer que muchas de las mañas que tienen muchos intendentes, especialmente en el conurbano, también sean eliminadas. Si hay prioridad del gobierno o una agenda de discutir la boleta única, bienvenido, y si hay que rediscutir las reelecciones, lo discutiremos en un paquete global".

Cabe destacar que con la ley vigente, Petrecca no podría ser electo intendente de nuevo, sin embargo, con esta modificación que él mismo podría votar, se lo habilitaría para ir por un nuevo período, y quedar al frente del municipio de Junín por 16 años.