Fiorini recibió a autoridades de la Sociedad Rural y destacó acompañamiento del municipio al campo

Juan Fiorini recibió a la comisión directiva ruralista con su presidente Hernán Guibelalde a la cabeza, con el propósito de trazar una agenda de trabajo para este 2026 y establecer prioridades para brindar respuesta a las necesidades del sector productivo

Desde la entidad ruralista destacaron la articulación que mantienen desde hace años con el Municipio, que se ve reflejada con la Escuela de Equinoterapia, la Agencia de Desarrollo y la Expo Junín, entre otras acciones.

*Fue el primer encuentro institucional a modo de presentación oficial desde la asunción de Juan Fiorini como jefe del Gobierno de Junín, si bien ambas autoridades ya compartieron espacio en la reciente reunión de la Comisión de Promoción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios, junto al resto de las instituciones del agro, funcionarios y representantes de EVASA. En este sentido, uno de los temas de agenda abordados en esta oportunidad fue la necesidad de profundizar la articulación para fortalecer la gestión del servicio de mantenimiento de caminos rurales en todo el Partido de Junín.

Una vez concluido el intercambio en el despacho del Palacio Municipal, el intendente Fiorini manifestó que “llevamos a cabo una primera reunión formal a modo de presentación luego del cambio al frente de la intendencia, pero ya venimos trabajando articuladamente con la SRJ desde hace tiempo y lo seguimos haciendo con la actual comisión encabezada por Hernán (Guibelalde)”.

Seguidamente, el jefe comunal dijo que “aprovechamos este encuentro para proyectar y definir prioridades de trabajo para encarar este 2026, como también para escuchar las necesidades que tienen la institución en particular y el sector en general”. En continuidad, destacó que “el campo para Junín es muy importante y tiene un peso fundamental en el producto bruto de todo el partido”.

Asimismo, el alcalde juninense señaló que “recientemente mantuvimos un encuentro en el marco de la Comisión de Promoción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios en la que analizamos el funcionamiento del servicio de mantenimiento de los caminos rurales durante el primer mes del año, y vamos a continuar con esta articulación institucional en beneficio de todos los productores”.

Además, el intendente Fiorini subrayó que “como Municipio apoyamos diversas iniciativas que la SRJ impulsa para el crecimiento de la ciudad, como es el caso de la Expo Junín, el Aparte Campero, la Escuela de Equinoterapia y demás eventos de estas características”, y continuó: “Desde el Gobierno de Junín brindamos un acompañamiento permanente hacia el sector, y siempre estamos a disposición para el trabajo conjunto en pos de resolver las diversas problemáticas que tienen”.

Por su parte, Hernán Guibelalde, presidente de la SRJ, agradeció al intendente por el recibimiento y declaró que “concretamos este primer encuentro institucional como bien dijo el intendente, si bien ya venimos trabajando articuladamente desde hace tiempo y el balance de esta reunión para nosotros es positivo porque siempre es importante mantener esta gimnasia y articulación que tenemos entre las instituciones”.

A su vez, Guibelalde observó que “aprovechamos el encuentro para plantear nuestros objetivos y las prioridades que tenemos como sector productivo de Junín, hacer una puesta en común sobre las necesidades que tenemos y dialogamos en función de ver la mejor manera de alcanzar estas metas en el 2026”.

El productor también indicó que “uno de los temas de agenda sobre el que más se hizo hincapié fue obviamente el mantenimiento de los caminos rurales, como así también el agua y todo lo que tiene que ver con lo gremial”. Al mismo tiempo, resaltó que “también abordamos toda la parte institucional para reforzar la integración de la SRJ con toda la comunidad, por medio de la Expo, el Aparte Campero y la Escuela de Equinoterapia, más todo lo que trabajamos desde la Agencia de Desarrollo”.

Fuente: Gobierno de Junín