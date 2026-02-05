Los despidos masivos en la industria bonaerense no se detienen: Newsan echó a 45 y suspendió a 70

Los despidos masivos en la industria bonaerense no se detienen. Ahora, la empresa Newsan, dedicada principalmente a la fabricación de electrodomésticos y motocicletas, despidió a 45 trabajadores y suspendió a otros 70.



Se trata de un nuevo golpe al sector industrial, esta vez en el conurbano bonaerense. De los despedidos, 30 trabajaban en la planta que Newsan tiene en Monte Chingolo, en Lanús, y los otros 15, en la de Avellaneda. Además, 70 empleados quedaron suspendidos.



La empresa afirma que la baja de las ventas en un contexto de recesión económica obligó a tomar la medida. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), sin embargo, cuestionan el argumento y apuntan a la expectativa por el tratamiento del proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei.



Entre los despedidos y los suspendidos suman tres cuartas partes del total de trabajadores de ambas plantas (unos 150).



Newsan ya había echado a 150 empleados de su planta de Ushuaia, Tierra del Fuego, en noviembre del año pasado, un mes después de que Milei visitara las instalaciones y prometiera “reactivar el empleo y fortalecer la industria nacional”.



En las plantas del conurbano, la UOM negoció con la compañía la continuidad laboral de los suspendidos durante este mes, pero se teme que en marzo podría haber más despidos.