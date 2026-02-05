Intensas gestiones a todo nivel de La Bancaria para revertir el cierre de la sucursal Junín del Banco Hipotecario

La sucursal Junín del Banco Hipotecario podría cerrar sus puertas dentro de cuatro meses, informó el secretario general de La Bancaria local, Abel Bueno, una situación similar a la que se vive por estos días en Tandil.

El Banco Hipotecario confirmó que cierra su sucursal de Tandil, una de las más importantes del interior bonaerense, lo que generó alarma por la continuidad de los puestos de trabajo y preocupación por la atención de los clientes.

El secretario general de La Bancaria Junín, Abel Bueno, dijo a este portal digital informativo que "la semana pasada nos enteramos que había llegado funcionarios del Banco Hipotecario a Junín tras pasar por Tandil y San Francisco en la provincia de Córdoba, como también en Luján con el fin de decretar el cierre de estas sucursales. Hubo una reunión con el personal donde se les dijo que la intención es transformarse en un "banco virtual" donde no iban a necesitar más personal que los empleados administrativos en la casa central ya que dijeron que la situación no era buena y habían decidido esta acción".

Recordó el dirigente gremial que "esto ya se viene haciendo desde el año pasado con el cierre de sucursales en Pergamino y en San Rafael, provincia de Mendoza, entre otras sucursales ya que la política de la entidad bancaria es quedarse sin sucursales y convertirse en un "banco virtual" con operatoria con el sistema de home banking o telefónicamente", comentó.

Sostuvo Abel Bueno que ante este panorama "nos reunimos con el personal, apenas nos enteramos, manifestando nuestra preocupación y la intención de revertir esta decisión. Nos comunicamos con el secretario general tanto con el compañero Palazzo como con el compañero Gustavo Diaz que es el encargado de acción gremial, que se han comunicado con las autoridades del Banco y probablemente se haga otra presentación a nivel de la secretaría de Trabajo".

UN PLAZO DE 120 DIAS PARA SU CIERRE

La sucursal Junín del Banco Hipotecario abrió sus puertas el 15 de agosto de 2007 y Bueno la calificó como "rentable, con más de cinco mil cuentas activas, no paga un alquiler elevado. No le vemos la justificación de cerrarla, porque no da perdidas ni es oneroso mantenerla, pero además los bancos están dando muchas ganancias".

Manifestó que tiene la intención de informarle también de esta situación al intendente de Junín Juan Fiorini y contó que "son cinco familias que quedan sin su fuente de trabajo" y agregó que la estimación de los funcionarios del Banco Hipotecario que llegaron a Junín es que en un plazo de 120 días ya estaría cerrada o sea que en mayo se cumpliría este tiempo pero "seguiremos gestionando ante todas las autoridades tanto políticas como institucionales para modificar en algo esta situación".

PANORAMA EN EL SECTOR

A nivel general del sector, al ser consultado sobre si hay otras entidades bancarias que planean cierres, comentó que este jueves hubo una reunión en la secretaría de Trabajo a nivel nacional entre la Asociación Bancaria y directivos del Banco Santander ya que esta entidad bancaria tiene la intención de cerrar más de cuarenta sucursales en todo el país y "viene tratando de desprenderse de compañeros, ofreciéndoles una indemnización mayor a la que les correspondería para forzar un retiro voluntario. Esto pasó en Junín como también en el BBVA", aunque aclaró que la de Junín no entra entre las que planea cerrar el Santander porque "Junín es una de las sucursales más importantes que tiene el banco".

Durante la entrevista con JUNINDIGITAL también Abel Bueno dijo que "vamos a tratar de que se no se aplique esta nueva ley de reforma laboral ya que las patronales tendrán más posibilidades de sacar gente y quitar beneficios que otorgan las convenciones colectivas. Vamos a tratar de que esta ley no salga", adelantó.

EL CIERRE DE LA SUCURSAL TANDIL

El cierre de esa sucursal -ubicada en la calle Rodríguez 726- fue confirmado por el titular del gremio La Bancaria, seccional Tandil, Juan Manuel Carri, después de comunicarse con las autoridades regionales de la entidad. La medida se hará efectiva dentro de tres meses, de acuerdo con lo que comunicó La Bancaria.

Aunque no queda claro el motivo del cierre (más allá de la caída de la actividad que acompañó la discontinuidad del programa Procrear), habría motivos ligados a la estrategia comercial y el achicamiento de la estructura de sucursales en todo el país. En ese sentido, el Banco dejó trascender que atenderá a los clientes de Tandil a través de su servicio virtual. Y para los casos en que se requiera la presencia física, estará habilitada la sucursal más cercana a Tandil… que queda a 200 kilómetros de distancia, en Mar del Plata.

A propósito, la Asociación Bancaria informó que este miércoles se mantendrá una reunión con autoridades del Banco Hipotecario “con la esperanza de que se considere revertir la medida”. De acuerdo con El Eco de Tandil, el sindicato argumentó que la continuidad de la sucursal no solo preservaría fuentes laborales, sino también beneficios para la propia entidad en términos de fidelidad de cartera de clientes, algo que consideran difícil de sostener si la atención quedara exclusivamente en manos de canales digitales sin presencia física.