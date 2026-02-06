Sarmiento Solidario: el "Verde" se une a la campaña por la salud de uno de sus hinchas

Bajo la consigna de que la unión comunitaria facilita los grandes objetivos, Sarmiento, a través de su departamento social, busca ayudar a un pequeño hincha, Agustín Amado, de 9 años, que padece de tórax excavatum severo, una afección que consiste en una deformidad congénita de la pared torácica caracterizada por un hundimiento del esternón. En grados severos, el cuadro se ve agravado por la presencia de osteocondromas, que son tumores óseos benignos (no cancerosos). En el caso de Agustín, su extracción es necesaria para evitar que el crecimiento de estas masas continúe deformando la estructura ósea y comprometa la mecánica respiratoria o cardíaca.

Desde Sarmiento Solidario, María Rosa Ragogna, responsable del área, explicó el porqué de esta iniciativa: “Organizamos esta campaña por Agustín Amado porque creemos en la importancia de la solidaridad y el apoyo a las causas justas. Agustín es un niño juninense, cuyo estado de salud no es el óptimo y desde el club queremos no solo reunir fondos para que reciba la atención y el tratamiento médico que necesita sino también ayudar a generar conciencia, solidaridad y apoyo para su caso.”

Así, el club de Junín lanzó una campaña que busca movilizar a 2000 personas que con un aporte promedio de $5000 cada uno, permita alcanzar la meta financiera para la operación y gastos médicos de Agustín La cirugía de alta complejidad a la que debe someterse Agustín en agosto, tiene como objetivo la reconstrucción de la caja torácica y la extracción de los tumores para garantizar un desarrollo físico saludable.

Para poder afrontar esta operación, el club informó que la familia ha dispuesto de dos cuentas bancarias para centralizar las donaciones de manera transparente: coche.puente.chacra (padre) y benja.agus.valen (madre).

