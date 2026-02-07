Se realiza la primera "pedaleada nocturna" a la Laguna de Gómez

Bajo las estrellas y con el espíritu recreativo como bandera, ciclistas de todas las edades se unen hoy en una travesía que promete música, compañerismo y un asado compartido. «La idea es que la gente la pase bien y disfrute el pedaleo», afirma Luciano Giménez, organizador y alma mater de la iniciativa.

El paisaje urbano de Junín se transformó en los últimos años. Lo que antes era un tráfico dominado por motores, hoy ve cómo las dos ruedas ganan terreno, no solo como medio de transporte, sino como una filosofía de vida saludable y comunitaria. En ese contexto, este sábado 7 de febrero quedará marcado como un hito: la realización de la primera Pedaleada Nocturna organizada por la bicicletería CM Bike, un evento que logró agotar sus cupos y movilizar a una masa crítica de entusiastas dispuestos a recorrer los kilómetros que separan la ciudad del Parque Natural Laguna de Gómez bajo la luz de la luna.

El movimiento en el local de Ramón Hernández 843 fue incesante durante toda la semana. Ajustes de frenos, chequeos de inscriptos y, sobre todo, la logística del evento nocturno fue moneda corriente durante estos días. El mentor de esta movida es Luciano Giménez, un hombre cuya vida estuvo ligada al pedal desde que tiene memoria.

Para entender la magnitud de este evento, hay que conocer la historia detrás de CM Bike. Luciano no es un improvisado; su relación con el ciclismo es una historia de amor que comenzó a los 5 años. «Yo corrí en bici desde muy chico, siempre estuvimos metidos en el ambiente», relata Luciano en una entrevista exclusiva. Sin embargo, el salto de ser un deportista a ser un promotor de la actividad se dio hace apenas cuatro meses.

Junto a su mujer, Luciano decidió emprender el camino propio con la apertura de su bicicletería. Pero el objetivo nunca fue solo vender repuestos o reparar cadenas; el objetivo era crear un punto de encuentro. «Hace 4 meses arrancamos con el local y hacemos todo lo que es reparaciones y service, pero la idea siempre fue fomentar a la gente a que use las bicicletas, que se anime. En diciembre hicimos una pedaleada de día y fue un éxito total, pero la gente se quedó con ganas de más y todos decían que querían pedalear de noche y así fue como surgió esta organización», explica con orgullo.

Organizar una salida nocturna para más de 40 personas no es tarea sencilla. Luciano lleva más de un mes coordinando cada detalle para asegurar que la experiencia sea placentera. El punto de encuentro es la propia bicicletería, desde donde el pelotón partirá utilizando la infraestructura que tanto ayudó al crecimiento del sector: la bicisenda.

«El recorrido va a ser desde acá, desde CM Bike, todo por bicisenda hacia la laguna. Llegamos hasta la primera rotonda que está al lado del camping, ahí vamos a estar con el gazebo, la música, agua y algo fundamental: mi papá va a estar haciendo bondiola a la parrilla para recibir a la gente con un buen asadito y bebidas», detalla Luciano.

Esta mezcla de deporte y gastronomía es, quizás, el secreto del éxito de la convocatoria.

Uno de los pilares de esta edición es la inclusión. Entre los inscriptos, destaca la participación de Sonia y su hijo, quienes rodarán en una bicicleta tándem. Su presencia simboliza que el ciclismo en Junín no tiene límites de capacidad ni de edad. Sonia es una activa promotora de la integración a través del deporte, y su labor puede seguirse en Instagram bajo el usuario @junin_empujandolimites.

«Es hermoso ver cómo se suma la gente. En la pedaleada anterior nos tocó gente re macanuda, buena onda, personas que nunca habían ido a la laguna en bici y se animaron, fueron amigos, familias por ejemplo fue una mamá con su nene, es una experiencia que te llena y ahora que se sumen Sonia con su hijo es maravilloso», confiesa Luciano. El proyecto «Empujando Límites» será uno de los grandes protagonistas de la noche, demostrando que con el equipo adecuado y el apoyo de la comunidad, el camino se vuelve más ligero.

A pesar del tono festivo y recreativo, Luciano no descuida el aspecto técnico. Rodar de noche exige una responsabilidad mayor. Por ello, la organización fue estricta: el uso de las luces delanteras y traseras es obligatorio y el uso de casco es recomendable. «Es fundamental para que la gente se sienta cómoda y segura, queremos que sea un buen sábado para todos, sin contratiempos».

El organizador entiende que para muchos, el desafío de llegar a la laguna puede generar dudas. Sin embargo, el efecto del pelotón hace milagros: «Muchos dicen ‘no llego, no llego’, pero con toda la gente que va se motivan y llegan. Estar rodeado de otros ciclistas te da esa energía extra, mi mayor expectativa es que la gente la pase bien y disfrute el pedaleo más allá del esfuerzo».

Junín se viene consolidando como una «ciudad ciclista». El crecimiento de la bicisenda y el uso recreativo de la laguna crearon un caldo de cultivo perfecto para que emprendimientos como el de Luciano prosperen. Pero con su emprendimiento quiere ir más allá de las pedaleadas esporádicas; su visión a futuro incluye la educación.

«Estamos con un proyecto para iniciar una escuela de ciclismo en CM Bike. No para competir, sino para enseñar, hay muchos chicos de 7, 8 o 12 años, e incluso gente grande, que no saben andar en bici o no se animan a manejarse en la calle. Queremos que la gente aprenda a disfrutar de la bicicleta desde cero», comenta sobre sus ambiciosos planes para el 2026.

Mientras el sol baja y los ciclistas comienzan a encender sus dispositivos lumínicos, Luciano reconoce estar ansioso: «Estoy medio ansioso, quiero que salga todo bien. Pero la realidad es que estamos para que la gente disfrute».

La invitación queda abierta para quienes deseen sumarse a futuras travesías. La comunicación fluye a través de sus redes sociales (Instagram: @cmby.2025 o al celular 2364-601618), donde se comparten las fotos de cada salida y se fomenta ese «boca en boca» que hace que el grupo crezca exponencialmente en tiempo récord.

Luciano Giménez es el dueño de la bicicletería CM Bike y cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el ciclismo local. El evento de hoy cuenta con una logística propia que incluye hidratación, asistencia mecánica básica y un tercer tiempo compartido.

Esta noche, cuando el pelotón de luces atraviese el camino a la Laguna, no solo estarán recorriendo kilómetros. Estarán construyendo identidad, rompiendo límites personales y demostrando que Junín, sobre dos ruedas, es una ciudad mucho más integrada y feliz.

Detalles Clave de la Pedaleada:

•Lugar de salida: CM Bike, Ramón Hernández 843.

•Destino: Parque Natural Laguna de Gómez.

•Hora de regreso: Prevista para después de compartir el asado grupal.

•Seguridad: Uso de casco y luces obligatorio sin excepción.

•Próximas fechas: Consultar en @cmby.2025 para las próximas salidas.

