Sarmiento le ganó a Atl. Tucumán 2 a 1 por la fase de grupos de la Liga Profesional

Dos de dos. Sarmiento logró su segundo triunfo consecutivo jugando como local en el Torneo Apertura. Fue dos a uno ante Atlético Tucumán, con goles del doble nueve (Churín y Marabel) en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la Zona A. El Decano descontó en el segundo tiempo por intermedio de Villa.

Sava presentó cinco variantes y cambió al sistema 4-4-2 con Marabel y Churín como delanteros y García-Zabala en el eje de la mitad; en tanto que Colace propuso el mismo dibujo, aunque la diferencia estuvo en que Tesuri se paró delante de Ortíz para ser el nexo con los dos atacantes.

El visitante fue algo más preciso para atacar y el local sufrió sus propias limitaciones para conectarse en los primeros minutos. Así, a los 15 ambos habían logrado una sola aproximación: el Decano tuvo un remate de Tesuri que despejó Insaurralde yendo al piso, en el área, y el Verde contó con un buen centro de Contrera pero, cuando Arismendi llegaba para empujar en el área chica, Ferrari rechazó.

Algo cambió tras una aparición de Zabala, que tomó la pelota por izquierda, eludió a dos oponentes, cedió para Marabel, pero la definición del delantero no estuvo a la altura de la jugada cuando tenia tiempo y espacio para decidir.

En la siguiente, Contrera encontró en el descenso a Marabel. El paraguayo abrió a la derecha para Santamaría, este advirtió la diagonal de Contrera que desbordó, miró para ubicar al delantero y esta vez sí fue certero: cabezazo de pique al palo desde donde provenía el envío: uno a cero.

A pesar de la ventaja, el trámite era parecido al inicio y el local aprovechó una acción de Churín para ponerse dos a cero. El atacante aguantó adentro del área, giró sobre tres rivales y la mandóa guardar de derecha, abjo y junto al palo derecho.

En los minutos finales de la primera parte, los tucumanos no supieron como inquietar y cada vez que los juninenses atacaban estaban a punto de aumentar. En ese contexto, fue otra vez Contrera el que progresó por derecha y el centro raso cruzó toda el área chica sin que nadie llegue para empujarla.

Ambos entrenadores introdujeron cambios para el segundo tiempo pero la dosposición continuó siendo la misma. Atlético había arrancado mejor intentando atacar por las bandas con los perfiles invertidos. Sin embargo, a los seis un saque largo de Burrai estuvo a punto de convertirse en el tercero luego que Churín bajara la pelota para Salle y que el recién ingresado habilite a Marabel. El 27 quedó mano a mano con Ingolotti pero la definición fue al centro y pegó en el pecho del arquero.

Marabel lo tuvo otra vez antes de los 15 pero definió mal. Zabala había recuperado, tocó para Cabrera que progresó por dentro, advirtió la diagonal de Salle que liberó al paraguayo, el lateral lo habilitó y, cuando estaba solo adentro del área, controló bien pero tiró el cuerpo para atrás y el remate salió alto, por arriba del travesaño.

El entusiasmo inicial del Decano se fue apagando, aunque el Verde no podía liquidarlo y a los 25 tras un tiro de esquina, el conjunto de Colace descontó: el tiro de esquina cayó en el vértice, Díaz «salió» para desviar y por el segundo palo apareció Villa para anotar el descuento.

El gol le devolvió las ínfulas al visitante que empujó al local hacia su propio arco. En ese duelo, Sarmiento ya tenía solo a Marabel como referencia en ofensiva y fue el paraguayo el que quedó mano a mano nuevamente en una contra pero ladefinición cruzada fue rechazada por los pies de Ingolotti.

La idea de defender la diferencia agrupando defensores casi le da un dolor de cabeza a los 36 cuando los tucumanos sacaron corto un tiro libre y Di Plácido remató fuerte y cruzado por bajo. La pelota salió al lado del palo cuando dos compañeros no alcanzaron a conectar por centímetros.

Seyral ingresó para reforzar esa búsqueda en los últimos diez y el partido se fue con una contra en la que el Verde tuvo todo para marcar el tercero porque eran tres contra el arquero, aunque Marabel decidió mal y un defensor llegó para evitar el tres a uno.

Síntesis:

Sarmiento 2: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera , Manuel García, Cristian Zabala, Yair Arismendi; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Amonestación: 38′ Contrera. 45′ Santamaría. 90′ García.

Cambios: 45′ Juan Manuel Cabrera por Santimaría. 45′ Santiago Salle por Suárez. 67′ Mauricio Martínez por Churín. 79′ Carlos Villalba por Zabala. 86′ Agustín Seyral por Contrera.

Goles: 19′ Marabel. 36′ Churín.

Atlético 1: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Luciano Vallejo; Gabriel Compagnucci, Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Amonestación: 14′ Laméndola. 20′ Ham. 28′ Suso. 60′ Vallejo. 75′ Di Plácido. 90′ Vallejo.

Cambios: 45′ Carlos Abeldaño y Franco Nicola por Ham y Compagnucci. 60′ Lautaro Godoy por Tesuri. 39′ Maximiliano Villa por Laméndola. 85′ Manuel Brondo por Di Plácido.

Goles: 71′ Villa.

Expulsados: 90′ Vallejo (doble amonestación).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Eva Perón.

Fotos: Mariano Morente.

Nota: Federico Galván.