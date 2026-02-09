Tarifazo en el boleto de colectivos: aumenta un 41% desde la semana que viene

El Gobierno dispuso un nuevo tarifazo, en este caso en el transporte público, con un aumento del 41% en las líneas de colectivos nacionales del AMBA, que entrará en vigencia a partir de la semana que viene.

Así lo determinó la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, a través de la Resolución 8/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, mediante la cual el organismo dirigido por Fernando Herrmann llamó a una consulta pública, que luego dará paso al aumento tarifario.

"La medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa", argumentó la Secretaría de Transporte en un comunicado. La suba solamente alcanza a las líneas de colectivos del AMBA dependientes de Nación, es decir, las que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo, unas 104 en total.

A fines de enero, el Gobierno había logrado desactivar la amenaza de paro de la UTA mediante la promesa, hecha por Transporte, de un próximo aumento de los subsidios o del boleto, para que las empresas puedan tener los fondos para pagar lo requerido por el sindicato.

El aumento se dará en dos tramos. Inicialmente, el próximo martes 17 de febrero el boleto tendrá un incremento del 31%, llevando el boleto mínimo a $650. Luego, habrá un aumento de otro 10% el 16 de marzo, llevando el boleto mínimo a $700 y totalizando una suba del 41% (sobre la base actual).

De este modo, la Secretaría de Transporte equipara los valores de los colectivos nacionales del AMBA con los servicios correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando todavía por debajo de los de la Provincia de Buenos Aires, señaló el organismo que dirige Herrmann.

Esto se debe a que tanto CABA como PBA estuvieron incrementando los valores del boleto de los colectivos que circulan dentro de sus jurisdicciones desde marzo de 2025 mes a mes, según el último índice de inflación más un adicional del 2%. En cambio, el último aumento en las líneas nacionales había sido en noviembre pasado, luego de varios meses de congelamiento.

A su vez, continúan en vigencia los descuentos al pago del transporte por medio de los atributos sociales (Tarifa Social), que representan un descuento del 55% en el valor del boleto para grupos sociales como los jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la AUH, entre otros. También se mantendrá el sistema Red SUBE que permite descuentos en la tarifa al momento de realizar una o más combinaciones de transporte, integrando a todos los modos de transporte público del Área Metropolitana.

Aunque primero resta la instancia de consulta pública sobre la "propuesta" de la Secretaría de Transporte, la misma no es vinculante, por lo que se descuenta que se aprobará la suba anunciada. Aun así, Transporte dio a conocer que "se da por iniciada la Instancia de Participación Ciudadana sobre las tarifas propuestas. Este mecanismo es gratuito y estará disponible para todas las personas interesadas por el plazo de 3 días hábiles, ingresando a: https://consultapublica.argentina.gob.ar/transportepublicofebrero".

El precio del boleto de colectivos en el AMBA tras los aumentos de febrero y marzo

Los aumentos para las líneas nacionales del AMBA (que cruzan la General Paz o el Riachuelo), son los siguientes:

Desde el 17 de febrero

Con el aumento del 31%, los boletos quedan de la siguiente manera:

