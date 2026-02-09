El municipio presiona a los vecinos a cortar el pasto y anticipa multas

Ante las distintos reclamos que llevan al 147 de Atención Ciudadano por pastizales altos y lotes abandonados, desde la Secretaría de Gobierno del Municipio hacen un llamado de atención a todos los titulares o herederos de lotes para realizar el correspondiente mantenimiento de los mismos y contribuir con la salubridad y seguridad de toda la comunidad.*

*En este marco, desde el Municipio explicaron que ante cada reclamo que llega al 147 se da intervención al área de Control Ciudadano para que los inspectores concurran a modo de constatación y, en el caso de lotes abiertos o veredas, se le da un plazo de 5 días al titular para que proceda al corte de pasto y desmalezamiento, y en caso de no obtener una respuesta satisfactoria se realiza el operativo con personal municipal y se cargan los costos en la tasa de CVP correspondiente, con la respectiva actuación del Juzgado de Faltas.*

*En el caso de lotes cerrados o abandonados con inmuebles antiguos cuyos propietarios fallecieron o no se encuentran en la ciudad, se debe dar lugar a un proceso administrativo de búsqueda de titulares, sucesores o herederos en articulación con martilleros e inmobiliarias con el fin de acelerar los trámites de notificación, y en caso de inacción tras el plazo de 5 días estipulado se debe obtener un decreto judicial para avanzar con la intervención del Municipio, de manera tal que esta complejidad hace que el tiempo de demora sea mayor.*

A propósito de las gestiones realizadas ante esta problemática, el Dr. Lisandro Benito, secretario de Gobierno, expresó que “muchas veces nos llegan reclamos al 147 de Atención Ciudadana por pastizales altos y lotes abandonados, una problemática que se repite todos los años y que se recrudece en esta época por las condiciones climáticas con calor y lluvias”, y agregó: “Este problema tiene su raíz en el abandono y la desaprensión por parte de ciertos propietarios y desde el Municipio hacemos un llamado de atención en este sentido para la responsabilidad en el mantenimiento”.

Seguidamente, Benito afirmó que “hay situaciones que revisten de una mayor complejidad porque hay muchos lotes e incluso inmuebles con construcciones antiguas cuyos dueños fallecieron o no se encuentran en la ciudad, y por distintas razones los bienes se encuentran abandonados”, y ahondó: “En estos casos los reclamos llegan al 147 e inmediatamente se da intervención a Control Ciudadano para que los inspectores concurran a constatar los hechos denunciados”.

“Una vez que se comprueba el reclamo por parte de Control Ciudadano, se da lugar al proceso de búsqueda del titular con un gran trabajo que realiza todo el equipo de la Secretaría de Gobierno para determinar si hay alguna sucesión o martillero que tenga el lote a la venta con el propósito de acelerar el trámite para dar con la titularidad y notificar por la infracción”, explicó el funcionario.

Asimismo, el abogado remarcó que “una vez notificada la persona en cuestión, se le dan cinco días para que proceda a la limpieza y el desmalezamiento del lote, y en caso de no obtener respuesta la situación pasa a manos del Juzgado de Faltas quien procede a la multa”. En continuidad, expuso que “si el lote es abierto o los pastizales están sobre la vereda, el Municipio puede intervenir y luego carga la multa con el costo de la limpieza en la tasa correspondiente de Conservación de la Vía Pública (CVP) por medio de ARJUN”.

“En el caso de lotes cerrados por alambrados, muros o tapiales, o cuando se trata de inmuebles abandonados, ahí hay que lograr un allanamiento administrativo vía decreto para concurrir al lugar con cerrajeros y proceder a la limpieza”, aseguró y amplió: “Tenemos casos paradigmáticos en la ciudad en la ciudad en este sentido como el Molino Muscariello en quiebra o la ex COFAJ (Cooperativa Farmacéutica Junín) donde tuvimos que hacer un allanamiento administrativo, y demás situaciones complejas en las que debemos llegar a esta última instancia ante la ausencia de una interlocución válida”.

Además, Lisandro Benito expresó que “es fundamental que haya una mayor conciencia por parte de la gente y sobre todo a titulares y herederos de lotes en cumplir con la responsabilidad de mantener los mismos, como parte de la carga que tienen como titulares de los inmuebles en cuestión”. Posteriormente, dijo que “todos debemos contribuir para evitar este tipo de problemas, porque los pastizales y lotes abandonados generan inconvenientes sanitarios, presencia de roedores y promueven situaciones de inseguridad”.

A modo de cierre, el secretario de Gobierno señaló que “desde el Municipio se toma intervención ante estos reclamos que llegan al 147, a veces se tarda un poco más porque hay muchos casos de lotes abandonados que no tienen dueños en concreto y que requieren de una previa investigación que demanda su tiempo, con procesos sucesorios, martilleros y demás”.

Fuente: Gobierno de Junín

