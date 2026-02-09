¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Un hombre de 30 años fue aprehendido por una causa de abuso sexual en Junín

Fue luego de que su pareja (de 32 años) denunciara la agresión sexual, además de amenazas de muerte y destrozos en su domicilio y en el parabrisas de su auto. Se solicitaron medidas cautelares.

Por Redacción

Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 15:07

Un hombre de 30 años fue aprehendido por el delito de abuso sexual, luego de que su pareja (de 32 años) denunciara la agresión sexual, además de amenazas de muerte y destrozos en su domicilio y en el parabrisas de su auto. Se solicitaron medidas cautelares.

Luego del hecho, el hombre se retiró del lugar. Efectivos de la DDI Junín llevaron a cabo tareas de investigación para establecer su domicilio y realizaron un allanamiento que terminó con la aprehensión del autor del hecho, en contexto de violencia de género.

A su vez, se secuestró una pistola calibre 22 con municiones que el sujeto poseía en su poder ilegalmente.

La carátula figuró en orden al delito de Abuso sexual, atentado y resistencia a la autoridad, y tenencia ilegal de arma de fuego.

En la causa intervinieron la UFI Nº 4, el Juzgado de Garantías Nº 1 y el Área de delitos contra la Integridad Sexual. El hombre fue trasladado a sede policial.