Se realizó el Torneo Interclubes 2026 de Autos Retro

La ciudad fue sede del Torneo Interclubes 2026 de Autos Retro, que tuvo lugar en la tradicional Plaza Marcilla, consolidándose como un espacio emblemático para el desarrollo de esta disciplina. La jornada reunió a competidores locales y a participantes provenientes de distintos puntos del país, reafirmando el posicionamiento de Junín como sede de eventos deportivos de alcance regional y nacional.

La actividad se desarrolló con el respaldo de la Dirección de Deportes del Municipio, en el marco de una política sostenida de acompañamiento a las instituciones y referentes que impulsan propuestas deportivas en la ciudad. Además del aspecto competitivo, el evento generó un impacto positivo en el turismo y en la economía local, con visitantes que aprovecharon su estadía para recorrer distintos atractivos y espacios recreativos de Junín.

Sobre la actividad deportiva, David Forconi, de la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín, destacó el acompañamiento permanente que el Municipio brinda a las distintas disciplinas deportivas que se desarrollan en la ciudad, y remarcó: “Los Autos Retro es una de las actividades que viene creciendo de manera sostenida, hace mucho tiempo que están comprometidos y siempre dejan a Junín en lo más alto, es un grupo de personas que realmente le ponen mucha dedicación, y desde el Municipio se acompaña a los referentes y organizadores, entendiendo al deporte como una herramienta de inclusión, encuentro y participación comunitaria”.

Asimismo, Forconi valoró la convocatoria lograda en esta nueva edición del torneo, y señaló que “hay presencia de corredores de Junín y de diferentes puntos del país, además no dejar de mencionar la incorporación de mujeres a la disciplina, eso es una novedad y lo celebramos, la política del Gobierno local es siempre acompañar a las instituciones y a quienes impulsan estos eventos, sea cual sea el deporte, porque creemos en el valor que tienen para la ciudad”.

Por su parte, Mario Migliavaca, referente local de Autos Retro, explicó que la actividad se desarrolla de manera regular durante la semana y los fines de semana: “Esto es lo que permite que la propuesta se consolide y crezca año tras año, la Plaza Marcilla se convirtió en un espacio central para la disciplina, siendo considerada por los propios participantes como un lugar emblemático y adecuado para la competencia”.

“Hay visitantes que llegan desde provincias como San Juan y San Luis, y que se alojan tanto en la ciudad como en el sector de la Laguna de Gómez, agradecemos el acompañamiento constante del Municipio y el trabajo conjunto con organizadores y colaboradores locales, el esfuerzo colectivo es clave para sostener un evento de esta magnitud”, declaró Migliavaca poniendo en valor el impacto que genera el torneo en la ciudad.

En tanto, Pablo Gabrieli, referente de la organización, señaló que “el Torneo Interclubes de Autos Retro se realiza de manera ininterrumpida desde el año 2014, consolidándose como un evento tradicional dentro del calendario de la disciplina, y desde el año 2021, Junín comenzó a ocupar un rol central como sede, logrando ediciones cada vez más convocantes y con un crecimiento sostenido en cantidad de participantes”.

Por último, recordó que en ediciones anteriores se registró la participación de casi 100 autos y competidores provenientes de distintas provincias e incluso del exterior: “Sin dudas esto demuestra el carácter nacional que alcanzó el torneo, y nosotros nos sentimos muy acompañados por el Gobierno de Junín, al igual que destacamos el compromiso de los organizadores locales y el apoyo de los medios de comunicación, invitamos a seguir fortaleciendo esta propuesta que continúa creciendo año tras año, y a celebrar más encuentros”.

Fuente: Gobierno de Junín.