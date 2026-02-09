¿Deslindando Responsabilidades? Fiorini afirma que el Municipio no puede "cortar el Pasto" en rutas y vías

En una reciente entrevista con LT 20, el intendente interino de Junín, Juan Fiorini,declaró que ciertas tareas básicas de mantenimiento urbano, como cortar el pasto en terrenos ferroviarios o arreglar baches en rutas, escapan a la competencia municipal, atribuyendo estas responsabilidades directamente a la Provincia o a la Nación.

Las declaraciones, si bien señalan límites jurisdiccionales, han sido interpretadas por algunos vecinos como una forma de evadir la atención a reclamos urgentes.

Fiorini sostuvo textualmente: “No podemos meternos dentro del ferrocarril a cortar el pasto, no podemos meternos en una ruta a cortar el pasto, o arreglar un bache”. Lo cierto es que el jefe comual no aclara si solicitó oficialmente que se permita al municipio ocuparse de dichas tareas y le fue negado, de lo contario parece más una escusa para acallar los reclamos de los juninenses.

Si bien es cierto que la infraestructura vial y ferroviaria mayor suele depender de estamentos superiores, esta postura deja a los vecinos sin una respuesta inmediata para problemas que afectan su entorno diario. La crítica se centra en si la gestión interina está utilizando las fronteras administrativas como excusa para no gestionar activamente soluciones o, al menos, intermediar con los organismos provinciales y nacionales pertinentes ante las quejas ciudadanas.

La ciudadanía espera que, más allá de las competencias formales, el liderazgo municipal actúe como un nexo resolutivo, en lugar de limitarse a señalar quién tiene la culpa de la maleza o el asfalto deteriorado.

Qué hicieron otros intendentes de la zona

Por otro lado, el discurso del intendente interino de Junín choca con la decisión de otros intendentes que en igualdad de condiciones decidieron hacerse caso del mantenimeinto de los cortes de pasto en rutas nacionales o provinciales.

Pablo Zurro, de Pehuajó; Maximiliano Wesner, de Olavarría; Darío Golía, de Chacabuco; Miguel Lunghi, de Tandil; Carlos Ferraris, de Leandro N Alem, y ahora Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino, dispusieron que las cuadrillas municipales de sus respectivos distritos fueran a las rutas para realizar el mantenimiento para preservar la seguridad.

“Esta falta de mantenimiento, al reducir la visibilidad, genera un riesgo significativo para quienes transitan la zona. Ante esta situación, priorizando la seguridad de los vecinos y el cuidado de nuestro acceso principal, decidimos intervenir”, explicó Mittelbach al informar que se habían emprendido los trabajos de mantenimiento sobre un tramo de la ruta nacional 188.