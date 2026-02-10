Violento choque en la Ruta 5 entre un auto y un camión, hay cuatro heridos

Un violento accidente de tránsito tuvo lugar este martes por la mañana en la ruta, en el kilómetro 122,800, en jurisdicción de Suipacha, donde un camión que transportaba carne colisionó de frente contra un automóvil tras una maniobra de sobrepaso que terminó mal.

Según el reporte policial y las primeras informaciones recabadas por Jorge Lasala, el siniestro se produjo cuando el camión —cuyo conductor transportaba carne hacia su destino— intentó adelantar en un tramo donde no existían las condiciones de seguridad necesarias, lo que derivó en el impacto frontal con el otro vehículo.

Como consecuencia del choque, las cuatro personas que viajaban en ambos vehículos resultaron heridas y fueron asistidas en el lugar por equipos de emergencia. El personal de salud realizó las atenciones iniciales y, si bien algunos presentaron lesiones de diversa consideración, no se reportaron víctimas fatales en el hecho.

Las autoridades de tránsito y fuerzas policiales trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y realizar los peritajes correspondientes, mientras se investigan las circunstancias que llevaron al choque. La maniobra de sobrepaso, según fuentes oficiales, podría estar en el centro de la investigación como factor determinante del accidente.

El tramo de la ruta donde ocurrió el accidente es transitado diariamente por vehículos de carga y particulares, por lo que los operativos viales se mantienen activos para evitar nuevos incidentes en la zona.

Foto: La Razón de Chivilcoy fuente chacabucoenred