El HIGA Junín amplió las opciones digitales para solicitar turnos

El Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham F. Piñeyro” se sumó a la plataforma web “Mi Salud Digital Bonaerense” y de esta forma amplió las opciones digitales para solicitar turnos.

Ingresando a la web del programa, se pueden solicitar turnos en especialidades como obstetricia, ginecología, cardiología, cirugía general, clínica médica, neurología, dermatología, otorrinolaringología, neumonología y neumonología infantil.

También el soporte ofrece turnos para reumatología, neurocirugía, infectología, neurología infantil, nefrología, cirugía reparadora, cirugía de cabeza y cuello, e infectología infantil, cirugía infantil, entre otras.

Es importante destacar que la implementación de este nuevo sistema de atención, se basa en el modelo de Cuidados Progresivos que forma parte del Plan Quinquenal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Entre las experiencias positivas, la usuaria Mara Salles, oriunda de Lincoln, comentó: “Saqué un turno a través de la web, por la página mi salud digital bonaerense. Me registré con los datos que me pedían y ahí nomás saqué el turno. Me lo dieron rápido”.

Completó: “Cuando llegué al hospital me dirigí a ventanilla, retiré mi ticket y ahí esperé el horario. La doctora en neurología, Romina Benso, me atendió en horario, así que muy agradecida”.

Opciones vía WhatsApp

La Central de Turnos del HIGA Junín informó que la principal vía por WhatsApp para solicitar turnos es escribiendo, de 7 a 16 horas, al contacto 236-4559099.

Mediante esta vía se pueden solicitar turnos para odontología, ginecología, hepatología, infectología, infectología infantil, nefrología, neonatología, neumonología, neumonología infantil, neurocirugía y neurología infantil.

También para neurología, cirugía general, ginecología, obstetricia, dermatología, clínica médica, cirugía de cabeza y cuello, cirugía plástica y reparadora, cirugía infantil, endocrinología, diabetología, flebología, cirugía vascular periférica, otorrinolaringología y reumatología.

Desde el HIGA Junín también se informa que de 7 a 12 horas se pueden solicitar turnos vía WhatsApp para los siguientes servicios:

Oncología, oncohematología y cuidados paliativos, escribiendo al 236-4222033; turnos para electroencefalogramas, al 236-4387555 y para el servicio de oftalmología el WhatsApp habilitado es el 236-4375744.

Pacientes de PAMI pueden solicitar turnos a través del 236-4589636.

De forma presencial

Siempre ingresando por Lavalle 1084, únicamente de manera presencial se pueden solicitar turnos en el servicio de traumatología, los martes y viernes, de 7:30 a 11 horas; y en kinesiología, de lunes a viernes, de 8 a 17.

En el servicio de diagnóstico por imágenes los turnos se solicitan de lunes a viernes, de 7 a 12; y en laboratorio los turnos se brindan de lunes a viernes, de 9 a 13.

En cuanto a la modalidad presencial es importante destacar que, en las ventanillas de turnos, ubicadas en los consultorios externos, se pueden realizar consultas, recibir orientación y solicitar turnos, de lunes a viernes, de 7 a 12.

De manera presencial también se brindan turnos en salud mental, trabajo social, nutrición, fonoaudiología, control de niño sano y vacunación.

Mayor demanda

La creciente demanda en los distintos servicios de atención viene transformando al HIGA Junín en uno de los principales centros de derivación e interconsulta del Corredor Sanitario Norte.

Sobre la tarea que se viene realizando, desde el equipo directivo, conformado por el ejecutivo Fernando Crocco y los asociados Cristina Cerulli, Cristina Tejo y Mario Scévola, expresaron el reconocimiento al personal hospitalario y el acompañamiento constante del Ministerio de Salud bonaerense, de la Dirección Provincial de Hospitales y de la Región Sanitaria III.

“A veces los turnos, en algunas especialidades, tienen cierta demora y esto tiene que ver con una demanda que ha ido en constante crecimiento. Hoy el HIGA Junín es uno de los centros de referencia más importantes de la región y esto es un motivo de orgullo”, expresaron desde el staff directivo.