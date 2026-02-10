Arata: “Es inadmisible que a tres meses de terminada la obra el balizamiento del Aeródromo no funcione”

La senadora provincial Valeria Arata expresó su profunda preocupación por el no funcionamiento del sistema de balizado de la pista del Aeródromo de Junín, una situación que se conoció en los últimos días y que quedó en evidencia cuando un avión sanitario intentó aterrizar durante un vuelo nocturno y debió desviarse hacia la ciudad de Chacabuco.

Cabe recordar que Arata, durante su gestión como Subsecretaria de Articulación del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, impulsó y consiguió los recursos económicos necesarios para que el Municipio pudiera ejecutar la obra de balizamiento, largamente esperada por la comunidad.

“Estamos hablando de una infraestructura recién instalada, que costó muchos millones y años de espera. Además, es estratégica para Junín y toda la región. Que el balizado no funcione implica que el aeródromo quede prácticamente inhabilitado para vuelos nocturnos o en condiciones de baja visibilidad. Es inadmisible que esto ocurra a sólo tres meses de haberse terminado la obra”, afirmó la legisladora.

Arata remarcó que el aeródromo cumple un rol fundamental en emergencias sanitarias, traslados médicos, vuelos oficiales y desarrollo productivo, y recordó que durante muchos años la pista estuvo clausurada o sin posibilidad de operar de noche. “La Provincia hizo el esfuerzo, aportó los recursos para el balizamiento y la Municipalidad fue la encargada de ejecutar la obra. Hoy lo mínimo que se espera es que esté funcionando correctamente”, sostuvo.

Finalmente, la senadora señaló que no se trata de un hecho menor y adelantó que desde el bloque de concejales se avanzará con un pedido de informes. “El Municipio tiene que dar una explicación pública sobre qué pasó y cuáles son las acciones que se van a tomar para resolverlo de manera inmediata, porque no podemos volver a quedarnos sin vuelos nocturnos y mucho menos que por falta de mantenimiento el aeródromo vuelva a quedar inhabilitado”, concluyó.