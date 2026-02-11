Todo listo para una nueva edición de la Gran Fiesta Criolla de Agustina

El sábado 21 y domingo 22 de febrero la localidad de Agustina celebrará su tradicional Fiesta Criolla, un evento que busca revalorizar la identidad del pueblo y potenciar el turismo regional.

Programación

Juego de rienda, en el predio de la Agrupación.

13.30 Inscripción puntual

14.00 Prueba de riendas, categoría Menores.

15.00 Prueba de riendas, categoría Damas.

16.00 Prueba de riendas, categoría Libre.

Estarán las Gateras de Kiki Gatti.

Inscripción: 20 mil pesos más seguro. El premio es el 80 por ciento de lo recaudado.

Carrera del cuero, en el predio de la Agrupación.

17.30 Inscripción puntual.

18.00 Carrera del cuero. Shows artísticos, en el Parque Centenario.

Desde las 19, encendido de fogón, patio gastronómico y shows artísticos.

Domingo 22

Desfile criollo, calles del pueblo.

10.30, inscripción de centros tradicionalistas.

11.00 Inicio del desfile.

12.00 Almuerzo, gratis para los que participan del desfile.

Carrera de sortija, en el predio de la Agrupación

13.00 Inscripción.

13.30 Inicio de la carrera de sortija. Inscripción: 30 mil pesos más seguro.

Copa al trío más sacador. Premio, 80 por ciento de lo recaudado.

Juego de rienda, predio de La Agrupación

Inscripción al finalizar la corrida de sortija

Prueba de rienda, clásico con tambores a 10 metros.

Estarán Las Gateras de Kiki Gatti.

Inscripción: 20 mil pesos más seguro.

Premio, 50 mil pesos a la raya más 80 por ciento de lo recaudado.

Shows artísticos, en Parque Centenario.

Desde las 17, Ballet Achalay, Laura Fava Beraza, Alma Romero y Los Gringos.