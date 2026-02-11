El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: ahora le tocó al norte bonaerense

A través de la Resolución 112/27, el Ministerio de Economía de la Nación autorizó el llamado a licitación pública para la segunda etapa de la privatización de rutas. La llamada Etapa II – B de la Red Federal de Concesiones incluye 2.500 kilómetros de caminos y hay algunos especialmente sensibles para la provincia de Buenos Aires. Los tramos afectados.

La intención del Gobierno Nacional es que empresas privadas se hagan cargo del mantenimiento, la administración, la construcción y la explotación de las rutas en el marco de la privatización de Corredores Viales SA y de la disolución frustrada de la Dirección Nacional de Vialidad. Las empresas interesadas tienen tiempo hasta el 7 de mayo para presentar ofertas que serán puestas a consideración de una comisión evaluadora encargada de elegir la más apropiada.

Esta segunda licitación de rutas nacionales quedó dividida en cuatro tramos: el mediterráneo, el puntano, el portuario sur y el portuario norte. En total son más de 2.500 kilómetros que pasan por las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Se trata, en concreto, de las rutas 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008, según informó el propio Caputo.

Dentro del territorio bonaerense una de las rutas nacionales que se va a privatizar es la 5 en el tramo que va desde Luján hasta La Pampa, pasando por ciudades como Trenque Lauquen, Pehuajó o Bragado.

Tramo Mediterráneo: de 672,32 kilómetros de longitud, abarca las RN 7 y RN 35, atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Tramo Puntano: de 720 kilómetros de longitud, abarca las RN 8, RN 36, A-005 y RN 193, atraviesa las provincias de San Luis, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Tramo Portuario Sur: de 636,75 kilómetros de longitud, abarca la RN 9 y RN 188, atraviesa las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Tramo Portuario Norte: de 528,04 kilómetros de longitud, abarca la RN 9, RN 33 y la RN A-008, atraviesa las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

