Reclamo en el HCD: Piden a Fiorini que informe si el Aeródromo Junín está operativo para vuelos nocturnos

Un avión sanitario de la Provincia de Bs. As., equipado con tecnología de última generación y un equipo médico altamente especializado, que realizó un traslado de urgencia de una niña prematura de 32 semanas de gestación nacida en el Hospital de Pehuajó, tuvo que bajar en Chacabuco y llegar vía terrestre a Junín atento que el aeródromo de la ciudad no estaba operativo de forma nocturna.

Esta situación, advertida por Junín Digital, desnudó el relato de la gestión Petrecca -. Fiorini y desnudó cuáles son las prioridades del municipio. El promocionado video del intendente con pedido de licencia, Pablo Petrecca, confirmado el retorno de los vuelos nocturnos no es tal, y ahora la oposición exige que se den detalles al respecto.

A raiz de ello, este martes el Bloque de Concejales y Concejalas de Fuerza Patria, presentó para su ingreso y posterior tratamiento un proyecto de Comunicación solicitando al intendente Juan Fiorini que "informe si la pista del Aeródromo de la ciudad de Junín se encuentra efectivamente habilitada y operativa para la realización de vuelos, en particular vuelos sanitarios. En caso afirmativo, se detalle la fecha de habilitación, las condiciones técnicas actuales de la pista y los organismos que intervinieron en su certificación o autorización."

Asimismo los concejales le recordaron que pese a "las declaraciones públicas realizadas por el ex Intendente Pablo Petrecca, quien afirmó que la pista del Aeródromo de Junín ya se encontraba operativa", "un vuelo nocturno de un avión sanitario no pudo aterrizar en el Aeródromo de la ciudad de Junín, debiendo desviar su destino al Aeródromo de la ciudad de Chacabuco y completar posteriormente el traslado del paciente por vía terrestre hasta Junín"