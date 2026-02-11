A través del Concejo Deliberante, Clara Bozzano busca soluciones para los vecinos de Agustín Roca

La concejal de Junín del frente Fuerza Patria, Clara Bozzano, visitó la localidad de Agustín Roca y tomó nota de los reclamos más urgentes. Durante la jornada, la edil se reunió con vecinos del pueblo y con integrantes de la Sociedad de Fomento.

Tras la visita, Bozzano informó: “Mantuvimos una reunión con vecinos y vecinas, y la idea fue notificar el trabajo que venimos haciendo en el Concejo y al mismo tiempo seguir tomando nota de los reclamos más importantes que tiene la localidad y sus barrios”.

Añadió: “Por ejemplo, en 2025 presentamos en el Concejo un pedido para que el Ejecutivo realice obras de mantenimiento, puntualmente, en el barrio José Mauricio. La realidad es que no tuvimos respuestas por parte del municipio y la situación en el barrio se sigue agravando”.

Completó: “Es un barrio completamente olvidado, porque no hay mantenimiento de calles, muchos pastizales, falta de riego, irregularidades en la recolección de residuos y los vecinos nos contaron que hasta hay roedores”.

Remarcó: “Los vecinos también expresan un fuerte descontento con la delegación, que prácticamente no les da respuestas. También tomamos nota de otros reclamos, como por ejemplo la extensión de la red de gas y el abandono de muchos terrenos municipales”.

“Nos contaron que hay muchos terrenos municipales que podrían ser adjudicados para viviendas sociales. Esto también es un tema que tenemos que trabajar”, puntualizó Bozzano.

Por último, la concejal de Fuerza Patria, destacó el acompañamiento de la presidenta de la Sociedad de Fomento de Agustín Roca, Ayelen Barile, y ratificó el compromiso de seguir gestionando ante el Concejo Deliberante soluciones para los problemas más urgentes de los vecinos y vecinas de la localidad.