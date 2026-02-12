¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

El concejal Cristina encabezó una reunión con OMIC

Estuvo acompañado por el concejal Diego Carballo, el secretario de Gobierno Lisandro Benito, la subsecretaria Melanie Di Carlo y la directora de la OMIC Alejandra Tomasone

Por Redacción

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 09:09

Se realizó una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor y Pymes del Concejo Deliberante, encabezada por el presidente, Diego Cristina, acompañado por el concejal Diego Carballo, el secretario de gobierno Lisandro Benito, la subsecretaria Melanie Di Carlo y la directora de la OMIC Alejandra Tomasone.

“Mantuvimos una reunión para abordar el trabajo y programas de la Oficina de Defensa del Consumidor y acordamos acciones concretas para seguir mejorando el servicio a nustra comunidad" destacó Cristina en sus redes sociales 

También se interiorizaron sobre las acciones que realizan desde la OMIC capacitando en los barrios.

 