El concejal Cristina encabezó una reunión con OMIC

Se realizó una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor y Pymes del Concejo Deliberante, encabezada por el presidente, Diego Cristina, acompañado por el concejal Diego Carballo, el secretario de gobierno Lisandro Benito, la subsecretaria Melanie Di Carlo y la directora de la OMIC Alejandra Tomasone.

“Mantuvimos una reunión para abordar el trabajo y programas de la Oficina de Defensa del Consumidor y acordamos acciones concretas para seguir mejorando el servicio a nustra comunidad" destacó Cristina en sus redes sociales

También se interiorizaron sobre las acciones que realizan desde la OMIC capacitando en los barrios.