Asamblea de docentes afiliados a SUTEBA Junín: fue declarada insuficiente la propuesta salarial

Este jueves a la tarde se realizó asamblea de afiliados a SUTEBA seccional Junín donde se puso en consideración la propuesta salarial realizada por el gobierno provincial y se definieron acciones de lucha a nivel provincial y nacional.

Además, la propuesta salarial fue considerada insuficiente por los docentes de Suteba Junín.

Finalizada la reunión de paritaria provincial, se realizó la asamblea con afiliados para poner en consideración la propuesta, así como también el plan de acción de la CTERA y CTA a nivel nacional. Luego de un amplio debate y participación se decidieron acciones a seguir a nivel nacional como impulsar la continuidad de medidas nacionales de la CTA T y las centrales sindicales con paro y movilización en todo el país, para repudiar la reforma laboral de Milei y Trump; definir desde CTERA el No Inicio de Clases el 2 de marzo, con paro y movilización nacional para: rechazar en forma unánime y firme el proyecto de ley de educación libertaria, demandar la pronta convocatoria de la Paritaria Nacional Docente, la urgente restitución del FONID y el pago de la deuda salarial., exigir la transferencia de fondos del Anses a las cajas previsionales de las provincias y una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

También se rechaza el "brutal ajuste educativo nacional, el desfinanciamiento de la educación en general y en particular de la educación técnica, agraria y formación profesional", se indicó.

Además se pidió avanzar en la más amplia unidad en defensa de la Educación, La Universidad, la Ciencia y la Tecnología con la conformación de un Frente Educativo Nacional, plural y democrático.

Imputabilidad

El tema de la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años -que este jueves tuvo media sanción favorable de Diputados a la ley impulsada desde el gobierno nacional- fue debatido en la asamblea considerándose que es necesario erradicar la violencia e inseguridad reinantes para resguardar a la sociedad y proteger las infancias.

"Los pibes no son la causa del estado de violencia social que vivimos, la baja no la resuelve. Rechazamos el proyecto de ley que propone la baja de edad de punibilidad de Niños, niñas y adolescentes. Decimos No a la criminalización de la infancia", se expresó desde SUTEBA Junín al término de la asamblea.

En el orden provincial, los afiliados consideraron "que las luchas y demandas de las organizaciones sindicales se dan en un contexto de ajuste brutal del gobierno nacional a las políticas públicas, el desmantelamiento del estado como garante de derechos, la ofensiva contra los derechos laborales y las organizaciones sindicales, el altísimo recorte al presupuesto educativo".

Lograr un aumento que recupere el poder adquisitivo salarial

"En ese marco en la provincia de Buenos Aires se suma el ahogo financiero nacional, el impacto que produce en los recursos provinciales el descenso de la recaudación nacional y de la provincial, consecuencia de la caída de la actividad económica en todo el país", se indicó desde SUTEBA Junín.

Se agregó que "los docentes como el conjunto de los trabajadores sufrimos el deterioro del poder adquisitivo del salario acrecentado por la inflación, el aumento de la canasta alimentaria, del transporte, alquileres, entre otros. En ese marco es valorable la dinámica y periodicidad de la paritaria provincial, particularmente ante la suspensión de la paritaria nacional y del pago del Fonid"

"Pero la gravedad del contexto antes descripto -se agregó-, hizo que en la negociación anterior, se rechace una recomposición salarial del 2%. Y hoy ante una nueva propuesta del 3%, también se consideró insuficiente desde el SUTEBA. Estamos convencidos que es fundamental lograr en la continuidad de la negociación salarial, un aumento que posibilite recuperar el poder adquisitivo del salario. Con ese objetivo seguiremos construyendo la lucha en acciones en unidad con el FUDB Frente de Unidad Docente Bonaerense".

"Por eso votamos por unanimidad ratificar lo expresado por la representación del Suteba en la Paritaria Provincial, de declarar insuficiente la propuesta y mandatar al Consejo Ejecutivo Provincial acordar las medidas de fuerza que se puedan garantizar en el marco de la más amplia unidad y consenso con el FUDB, para lograr la reapertura de paritarias exigiendo una propuesta de recuperación del poder adquisitivo del salario para docentes en actividad y jubilados”, se expresó tras la asamblea de afiliados de SUTEBA Junín.