Se realizó el lanzamiento de "El Peronismo nos une"

Se presentó la lista para las elecciones de presidente del Partido Justicialista, con un fuerte acompañamiento de gremios y referentes históricos del peronismo. La lista, liderada por Claudio Camilo, busca reconstruir el peronismo original y proyectar un futuro con jóvenes comprometidos.

Presidente: Claudio Camilo; vicepresidente: Morando Rosana; secretario general: Diotti Nazareno; secretario administrativo y de actas: Gelabert Karina; secretario de Organización: Azil Hector; secertaria de Formación Politica: Cure Mirtha; secretaria de Desarrollo Humano: Marinello Liliana; secretario de Relaciones Institucionales: Fernandez Mauro; secretaria de Finanzas: Marcela Martinez; secretaria de Cultura y Comunicación: Ragogna Maria Rosa; secretaria de la Mujer: Rosales Laura; secretaria de Asuntos Gremiales: Migliavacca Mario; secretario de la Juventud: Camilo Facundo; secretaria de Derechos Humanos: Crottollini Cintia; secretaríaTécnica Profesional: Medialdea Gastón; secretario de Discapacidad: Asteggiano Javier

Vocales: Bertuzzi Alejandro, Marmisolle Susana, García José Antonio, Cuello Patricia, Leguizamon Osmar

Congresales Titulares: Cure Mirtha Gloria, Gauna Miguel Ángel, Morando Rosana, Diotti Nazareno, Ragogna Maria Rosa, Azil Hector