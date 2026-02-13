Inscriben para incorporarse como soldado voluntario en el Grupo de Artillería 10 de Junín

Desde el Grupo de Artillería 10 de Junín se informó que se ha iniciado la inscripción para incorporarse como Soldados Voluntario del Ejército Argentino.

La misma permitirá a los ingresantes ser integrante del Grupo de Artillería 10 de Junín; alcanzando una formación en valores, realizando actividades operacionales y de Ayuda Humanitaria.

Ser parte del Ejército Argentino asegura un salario mensual con aporte jubilatorios y acceso a una obra social con cobertura en todo el país entre otros beneficios.

Esta Incorporación se realizará adoptando todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación y del Gobierno de Junín.

Se requiere tener entre 18 y 24 años de edad al momento de completar este formulario.

Contacto: WhatsApp: 2364395368 mail: incorporaciongrupodeartilleria@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes, de 8 a 12.

Fuente junin24