La Provincia baja el Impuesto Automotor y cambia el esquema de alícuotas para 2026

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció que el Impuesto Automotor 2026 tendrá una reducción en su carga y podrá abonarse en hasta 10 cuotas mensuales, el doble de las vigentes hasta ahora. Según se informó oficialmente, el primer vencimiento del tributo operará el próximo 10 de marzo.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el nuevo esquema permitirá mayor flexibilidad en el pago de la patente. “Desde marzo, la patente podrá abonarse en hasta 10 cuotas mensuales, en lugar de las 5 que regían hasta ahora”, señaló el funcionario en declaraciones radiales.

En ese sentido, Girard sostuvo que la modificación también implicará una disminución del monto a pagar para la mayoría de los contribuyentes. “El 75%, es decir, tres de cada cuatro de las y los titulares de automóviles pagará nominalmente menos que en 2025”, afirmó, y remarcó que la medida combina una reducción en la carga tributaria con mayores facilidades y previsibilidad para quienes deben cumplir con sus obligaciones fiscales.

Cambio en la estructura de alícuotas

La reforma incluye además una modificación en la tabla de alícuotas del impuesto. El esquema pasó de 15 tramos con tasas que iban del 3,64% al 5%, a una nueva estructura de cinco tramos con alícuotas que oscilan entre el 1% y el 4,5%.

Según el titular de ARBA, con esta actualización la provincia de Buenos Aires se ubica entre las grandes jurisdicciones con menor carga impositiva del país sobre los vehículos. “Desde que asumió Kicillof como gobernador, hemos bajado considerablemente la carga del impuesto automotor, al punto que este año se pagará la mitad o menos como porcentaje del precio de los autos que en 2019”, destacó.

Por otra parte, el funcionario remarcó que la mensualización del tributo apunta a facilitar la organización financiera de las familias bonaerenses. “Me parece que alivia el tema de no tener que pagar en cuotas bimestrales. Es más fácil planificarse las finanzas de esa manera, pudiendo pagar en 10 cuotas mensuales”, sostuvo.

Desde el organismo explicaron que la implementación del nuevo esquema fue posible gracias a inversiones tecnológicas realizadas en los últimos años, que permitieron modernizar los sistemas de recaudación y ofrecer herramientas más ágiles para los contribuyentes. La medida, indicaron, forma parte de una política tributaria orientada a fortalecer la progresividad, aliviar la carga sobre los sectores medios y garantizar recursos para financiar áreas como salud, educación, seguridad e infraestructura en la provincia.