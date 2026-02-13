Peligra el inicio de clases en la provincia: La FEB decidió no empezar las clases

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) hizo un congreso extraordinario para evaluar la oferta de aumento salarial presentada por el gobierno provincial en las paritarias. Los docentes afiliados al gremio que preside Liliana Olivera consideraron insuficiente al aumento y decidieron no empezar el ciclo lectivo 2026 hasta que no haya una mejora. Se viene un paro.

A modo de anticipo, fuentes de la FEB informaron que el congreso extraordinario le dio facultades al Consejo Directivo del sindicato “para definir los pasos a seguir ante una próxima oferta y determino 24 horas de paro”. De concretarse la medida de fuerza sería la primera vez que el gobierno de Axel Kicillof no logra que empiecen las clases en tiempo y forma.

La FEB viene de rechazar el acuerdo anterior que las demás organizaciones del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptaron. Eso fue hace un mes cuando los docentes recibieron un aumento acumulado del 4,5% equivalente a poco más de 37 mil pesos después de meses sin actualizaciones. Además, el año pasado, en mayo, convocaron a un paro de 24 horas que fue cuestionado por el gobierno bonaerense e incluso anunciaron sanciones por inasistencia.

Este viernes, en medio de una negociación difícil, la FEB vuelve a plantarse anunciando una medida de fuerza para el 2 de marzo, día en que deberían empezar las clases en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Habrá que ver si el anuncio obliga al gobierno de Kicillof a mejorar la oferta de aumento salarial y también qué actitud toman los otros sindicatos del FUDB.

Por ahora, según lo informado ayer por UPCN, la Provincia propuso un aumento salarial del 3% para el mes de febrero que en la práctica implica una suba del 1,5% sobre los haberes cobrados en la última liquidación.

