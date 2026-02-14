¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Sarmiento visita el Ducó

El Verde se mide ante Huracán desde las 19.45 horas con transmisión de TNT Sports.

Por Redacción

Sabado, 14 de febrero de 2026 a las 17:12

Por la quinta jornada del Torneo Apertura, Huracán y Sarmiento se enfrentan, este sábado a las 19.45 horas, en el Estadio Tomás A. Ducó, con el arbitraje de Sebastián Martínez.

El Globo viene de vencer a San Lorenzo y suma cinco puntos, mientras que el Verde derrotó a Atlético Tucumán en el último juego y acumula seis unidades.

Para este duelo, el entrenador, Martínez, contará con los mismos once del partido anterior al igual que Sava. 

Probables formaciones:
Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Alejandro Martínez, Jordy Caicedo y Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Suárez; Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala, Yair Arismendi; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Sebastián Martínez.
Estadio: Tomás A. Ducó.