Sarmiento visita el Ducó

Por la quinta jornada del Torneo Apertura, Huracán y Sarmiento se enfrentan, este sábado a las 19.45 horas, en el Estadio Tomás A. Ducó, con el arbitraje de Sebastián Martínez.

El Globo viene de vencer a San Lorenzo y suma cinco puntos, mientras que el Verde derrotó a Atlético Tucumán en el último juego y acumula seis unidades.

Para este duelo, el entrenador, Martínez, contará con los mismos once del partido anterior al igual que Sava.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Alejandro Martínez, Jordy Caicedo y Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Suárez; Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala, Yair Arismendi; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Tomás A. Ducó.