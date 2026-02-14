La Provincia decidió pagar un plus a los estatales a cuenta de aumentos futuros

Los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires cobrarán en marzo sus sueldos con un incremento del 1,5%, aunque no se haya llegado a un acuerdo en paritarias, ya que el gobierno de Axel Kicillof decidió liquidar ese adicional a cuenta de futuros aumentos salariales.

La decisión está motivada en que, de no tomar esa medida, los sueldos de este mes (a cobrar en marzo) quedarían por debajo de los cobrados en enero, cuando se pagaron montos en forma retroactiva.

Por eso, y a cuenta de los incrementos salariales que se acuerden en paritarias, los recibos de sueldo de febrero incluirán el concepto de suma a cuenta, para compensar el monto de esos retroactivos que no corren para este mes.

La negociación del gobierno de Kicillof con los diferentes gremios es ríspida. Los docentes irán al paro y los gremios de la administración pública consideran “insuficiente” la oferta realizada por la Provincia este mes.

Con la inclusión de este plus, el Gobernador se asegura que los salarios de docentes y otros estatales no tengan una baja en términos nominales de un mes a otro si no se llega a un acuerdo en la negociación paritaria.

Fuente latecla