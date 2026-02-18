Plusmar reemplaza al TALP: así funcionará el nuevo servicio al noroeste bonaerense

La empresa Plusmar asumirá desde el 20 de febrero el histórico corredor que une La Plata con el noroeste bonaerense y que durante casi seis décadas estuvo en manos del TALP. Prometen tres servicios diarios, unidades nuevas y la extensión del recorrido hasta General Villegas.

El jueves 19 a las 2:20 de la madrugada partirá la última unidad, antes del cambio. Según se informó, la nueva operadora incorporará coches de última generación con opciones de cama ejecutivo, lo que representará una mejora respecto de las prestaciones que hasta ahora ofrecía el TALP, cuyo servicio se componía principalmente de unidades semicama.

En esta primera etapa, las tarifas se mantendrían bajo los valores vigentes, por lo que no se prevén aumentos inmediatos en el costo de los pasajes. La expectativa está puesta en modernizar la experiencia de viaje sin que implique un impacto en el bolsillo de los usuarios. Hasta el momento, el TALP conectaba La Plata con localidades como Junín, Chivilcoy, Chacabuco, Mercedes, Suipacha y Lincoln, cubriendo un amplio tramo del noroeste bonaerense.

Desde La Plata los horarios serán a las 6:30, 11:30 y 16:30, todos los días.

Extensión del recorrido hasta General Villegas

Con la llegada de Plusmar, el trayecto no solo se mantendrá sino que se ampliará. El nuevo esquema prevé que el servicio llegue hasta General Villegas, pasando por Lincoln, General Pinto y Florentino Ameghino, entre otros puntos estratégicos del interior provincial.

El traspaso se produce en un contexto en el que el TALP atravesó diversos desafíos operativos en los últimos años, con ajustes en boletos y modificaciones en sus recorridos habituales tanto en la ciudad como en el conurbano.

La renovación del corredor genera expectativas entre los pasajeros habituales, que aguardan una oferta más moderna y competitiva para fortalecer la conectividad entre La Plata y el noroeste de la provincia, en una región donde el transporte automotor cumple un rol central desde hace décadas.