Municipales de Junín adhieren al Paro Nacional de este jueves

Ante el debate de la reforma laboral, la Central General de los Trabajadores (CGT) convocó a un paro general en rechazo al proyecto, impulsado por el Gobierno. A la medida se sumaron otros gremios de transporte, por lo que el funcionamiento de trenes, colectivos y subtes se verá interrumpido durante 24 horas.

Durante el encuentro, algunos dirigentes plantearon la posibilidad de acompañar la huelga con una movilización frente al Congreso de la Nación, tal como ocurrió la semana anterior. Esa propuesta no prosperó. Finalmente, la central sindical optó por realizar una paralización de actividades para expresar su rechazo, con la confirmación de la adhesión total del transporte al paro.

Tras conocerse la noticia, desde el gremio de los municipales de Junín adelantaron que adherirán al paro. "Atento a las diferentes consultas referidas al Paro Nacional decretado por la CGT, aún sin fecha definida, cualquiera sea el día ya que depende de cuando va a ser tratada la ley en el Congreso Nacional, el Sindicato va a adherir a la medida de fuerza , el motivo es que rechazamos el avasallamiento a los derechos que se lograron luego de muchos años de lucha", afirmaron mediante un comunicado.

Y agregaron: "Entendemos que no existe absolutamente ninguna mejora para la calidad laboral de trabajador. Reiteramos adherimos al paro nacional decretado por la CGT el día que la central obrera lo disponga".