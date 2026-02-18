Jorge Mendoza: "Esta reforma es una mentira porque en realidad es una pérdida de derechos"

En el marco de una jornada de lucha nacional, la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (ATUNNOBA), encabezada por su Secretario General, Jorge Mendoza, se movilizó este jueves a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para expresar su firme rechazo al proyecto de Reforma Laboral que se debate en el Senado de la Nación.

De esta manera, el gremio se integró a la masiva convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), liderada por Walter Merkis, unificando el reclamo federal contra lo que consideran un "claro retroceso social".

Al respecto, Jorge Mendoza fue categórico al desmitificar el proyecto oficialista: "La reforma laboral es una mentira porque en realidad es una pérdida de derechos". El dirigente gremial advirtió sobre puntos de la ley que han pasado inadvertidos en el debate público pero que revisten una gravedad extrema: "Surgió ahora, en estos días previos al tratamiento en el Congreso, que en lo relacionado a trabajadores que deban realizar tratamientos oncológicos, no les será cubierto el sueldo al cien por ciento, sino la mitad mientras la persona esté con licencia. Es algo de lo que nunca se habló".

Mendoza -quien consideró que el proyecto de ley "no se difundió tal cual debería haberse efectuado y debatirse como corresponde y empezamos a ver que en vez de sumar beneficios para los trabajadores, restará derechos", también hizo hincapié en el impacto directo sobre la vida cotidiana de los trabajadores universitarios, mencionando la implementación del denominado "Banco de Horas" y la transformación negativa del régimen de vacaciones, medidas que otorgan mayor discrecionalidad a los empleadores y precarizan la estabilidad laboral.

"Estuvimos presentes en esta convocatoria de FATUN y en adhesión a la medida de la CGT a nivel nacional, defendiendo los intereses y los derechos de todos los trabajadores, no solamente los NoDocentes. Es triste y lamentable que algunos no se den cuenta lo que implica esta pérdida de derechos", señaló el Secretario General de ATUNNOBA.

Desde la FATUN, el comunicado oficial tras la marcha subrayó que la iniciativa debilita la negociación colectiva y altera el sistema de indemnizaciones por despido, reduciendo los montos para su cálculo y facilitando las desvinculaciones. "La Unidad, la Organización y la participación son la base de nuestra fuerza. Seguiremos firmes en la defensa del trabajo digno y un modelo de país con justicia social e inclusión", concluyeron desde la Federación.

Con esta participación, ATUNNOBA reafirma su compromiso con la defensa del Convenio Colectivo de Trabajo y la protección de la familia NoDocente frente a un escenario legislativo que amenaza conquistas históricas del movimiento obrero argentino.

PARO NACIONAL

Este lunes 16 de febrero, se llevó a cabo el Consejo Directivo de la FATUN de manera urgente y remota, ante el paro general de 24 horas. resuelto por el consejo directivo de la CGT en donde se acordó adherir al paro general de 24 horas determinado por la CGT RA , "cuando se de tratamiento en la Cámara de Diputados la nefasta Ley de Reforma Laboral", se indicó en un comunicado oficial de FATUN, continuar con el estado de alerta y movilización de la/os trabajadores NoDocentes de las universidades nacionales, realizar las acciones pertinentes para que los Consejos Superiores de cada Universidad declare la emergencia presupuestaria, salarial y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y profundizar el plan de lucha del Frente Sindical, articulando con el CIN y la FUA, con medidas de acciones directas a partir del mes de marzo y continuar con las acciones judiciales además de solicitar a las rectoras y rectores de las Universidades Públicas Nacionales que se expresen en contra del proyecto de Ley de Reforma Laboral.

.