Grave accidente Ruta Nacional 7 y Provincial 191

Esta mañana temprano se produjo un accidente en el desvío de Ruta 7 y Ruta 191.

Allí 2 mujeres oriundas de la ciudad de Arrecifes se despistaron violentamente y terminaron volcando el vehículo en el que se movilizaban, a raíz de ello una señora mayor de aproximadamente 80 años fue trasladada por el Servicio de Same al Hospital Municipal del Carmen se encontraba consciente.

Por lo que manifestó una de las femeninas un camión habría tapado la visibilidad lo que hizo que se encontraran sin ruta y con los montículos de tierra a pocos metros, se dirigían a Chivilcoy por una consulta médica.

Fuente quepensaschacabuco