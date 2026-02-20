Dos detenidos por robar en una carnicería juninense

El pasado lunes 16 efectivos del el Comando de Patrullas sr hizo presente en Av. República 871 esquina Padre Ghio, donde funciona la carnicería “EL OREJANO”

El propietario de local, manifestó que el día 15 se retira de su negocio, regresando al día siguiente y puede constatar daño en la puerta de ingreso y faltantes de dinero en efectivo de la caja registradora.

Detectives de la DDI Junín y tras amplias tareas investigativas llevadas a cabo, testimonios recabados y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas establecen la autoría del hecho por parte de dos sujetos de sexo masculino quienes resultan ser hermanos, los cuales cometen el hecho a bordo de motocicleta del tipo 110cc, solicitando orden de allanamiento y detenciones.

Personal policial procede a realizar allanamiento , secuestrando vestimenta y cascos utilizados por los autores al momento del hecho y hacer efectiva detención de un joven de 37 años y de su hermano de 26 años. La fiscal de intervención dispone para con detenidos, notificación del artículo 60 CPP por el delito de Robo y traslado a sede de Fiscalía

Fuente juninhoy