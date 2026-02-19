La Fundación Encuentro advirtió el derrumbe del poder adquisitivo

La Fundación Encuentro, el centro de estudios referenciado en Sergio Massa y el Frente Renovador, difundió un lapidario informe en el que cuestiona la evolución de los ingresos durante la gestión de Javier Milei y advierte sobre un “proceso sostenido de deterioro real” en salarios, jubilaciones y prestaciones sociales.

Bajo el título “En caída libre”, el documento afirma que “desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el poder adquisitivo de los principales ingresos de la población —salarios formales, jubilaciones, salario mínimo y Asignación Universal por Hijo— atraviesan un proceso sostenido de deterioro real”.

Según el análisis, “lejos de recomponerse tras la fuerte devaluación inicial y el salto inflacionario, los ingresos muestran caídas mensuales consecutivas y niveles históricamente bajos de cobertura frente a las canastas básicas”.

En relación con el empleo registrado, la fundación señala que “la masa salarial real del sector privado registrado cayó consecutivamente en los últimos tres meses, con datos disponibles (septiembre a noviembre), y a una tasa creciente”. Además, remarca que “observamos niveles deprimidos y meses con deterioro real adicional en la masa salarial privada”.

Sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el informe sostiene que “en febrero la cobertura de la canasta de un Hogar Tipo 2 por parte del salario mínimo vital y móvil es la menor de la serie”. En ese marco, agrega que “desde 2023 a 2026 perdió alrededor de 35% de su poder de compra frente a las canastas” y afirma que “el gobierno de Milei redujo su importancia real contra las canastas en un 35%”.

En materia previsional, el documento indica que “el haber mínimo jubilatorio con bono acumula ocho meses consecutivos de caída real” y precisa que “está -5,5% por debajo del nivel de hace un año, orbitando -15% por debajo del estándar promedio post pandemia”. También advierte que “el haber mínimo previsional con bono fijo de $70.000 se está ajustando en términos reales por efecto de la tasa de inflación creciente” y que “encadena ocho meses de caída mensual”.

Respecto de las prestaciones sociales, la fundación señala que “la AUH más Tarjeta Alimentar encadena ocho meses de caída real” y que “desde junio de 2025 perdió 10 puntos de cobertura de la canasta alimentaria individual”. Asimismo, indica que “en los últimos 8 meses el valor de la prestación combinada tuvo caídas reales de -8% comparadas con el año pasado” y que actualmente se ubica “-14% por debajo” de los niveles promedio de 2021/2022.

El documento concluye que, tras una recomposición inicial a comienzos de 2024, “a partir de allí tuvo un deterioro mensual persistente”, lo que, según el espacio técnico vinculado a Massa, configura un escenario de pérdida sostenida del poder adquisitivo bajo la actual administración nacional.