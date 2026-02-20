Un partidazo que no alcanzó 

Sarmiento perdió ante Estudiantes de La Plata por uno a cero, este viernes por la tarde, en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en un encuentro correspondiente a la sexta jornada (interzonal) del Torneo Apertura.

Sava introdujo cuatro variantes (Cabrera, Orihuela, Suárez y Villalba por Santamaría, Arturia, Arismendi y García) y el mismo 4-4-2 de los últimos dos encuentros para enfrentar al 4-2-3-1 de Domínguez. Con esas disposiciones, el encuentro arrancó con la presión alta del Verde y el intento del Pincha de progresar a partir de la asociación con los extremos cerrados para darle la banda a los laterales.

En esos primeros minutos, los juninenses le agregaron buen criterio a la hora de jugar y tras un par de aproximaciones generaron un avance rápido que terminó en centro de Suárez y el cabezazo de Churín que controló Muslera cuando la foto mostraba a seis jugadores cercanos al área.

El local había insinuado mediante avances por los costados en donde se generaban los duelos a partir de las persecuciones: laterales con extremos. Sin embargo, el que estaba mejor en el partido era el visitante, que le faltó decisión en los metros finales para terminar de aprovecharlo en esos 25 minutos hasta el corte para la hidratación.

En el regreso el que mejoró fue el conjunto de La Plata: primero Orihuela falló en el pase hacia adentro y la pelota le quedó a Castro, aunque el remate, desde la medialuna, salió junto al palo derecho. Luego Meza escapó de la marca de Villalba, con una clara falta que el árbitro no advirtió, y la jugada terminó con un remate que se desvió y Burrai mandó al tiro de esquina. Después, Carrillo cabeceó solo pero no acertó el arco tras un centro desde la izquierda.

La segunda parte parecía arrancar de la mejor manera para Sarmiento porque Salle había reventado el travesaño con un tiro de media distancia pero a los cinco minutos Estudiantes se puso en ventaja. Pérez desbordó por la derecha, mandó el centro que rebotó en Insaurralde para subir y bajar de golpe, Villalba se fue con la pelota, perdió en el salto y detrás llegó su marca, Castro, para rematar al gol.

El Verde reaccionó rápidamente y generó un tiro de esquina desde donde vino el envió que encontró solo a Marabel dentro del área chica. Sin embargo, la definición de cabeza sorpresivamente se fue al lado del palo.

La necesidad de ir a buscar el empate no le hizo equivocar los caminos al visitante y llegó en varias oportunidades a partir de la elaboración desde el fondo, aunque lo que sí le faltó fue claridad y certeza en los últimos metros.

Los cambios intentaron darle lucidez con Rentería detrás de Marabel; no obstante, al equipo juninense le costó encontrar al colombiano en esa posición y cuando le llegaba estaba demasiado rodeado de futbolistas contrarios, aunque mantenía el predominio de la tenencia de la pelota y Domínguez recurrió también al banco de suplentes sin suerte, a excepción de una jugada individual de Cetré que Burrai controló bien.

En ese contexto, en una de las que pudo pesar su habilidad, Rentería generó una falta y de allí vino el centro de Contrera al segundo palo donde Marabel, solo pero “mal pisado”, cabeceó y la pelota salió picando junto al palo opuesto.

El Verde continuaba yendo y a los 45 creó otra situación a partir de la misma búsqueda de la elaboración: Martínez habilitó a Contrera, que desbordó, mandó el centro atrás, Márquez se apoyó con Cabrera que llegó de frente al arco, dentro del área, pero no se animó a patear y la jugada terminó diluyéndose.

Así se fue el partido, el mejor del Verde jugando fuera de Junín, aunque con el mismo resultado.

Síntesis:

Estudiantes 1:Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Tobio Burgos, José Sosa, Fabricio Pérez; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Amonestados: PT: 4’ González Pírez. ST: 11’ Tomás Palacios. 41’ Piovi. 43’ Muslera.

Cambios: PT: 32’ Tiago Palacios por Sosa. ST: 23’ MIkel Amondarain y Eros Mancuso por Tobio Burgos y Meza. 30’ Brian Aguirre y Edwuin Cetré por Castro y Pérez.

Goles: ST: 5’ Castro.

Sarmiento 0: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Carlos Villalba, Cristian Zabala, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Amonestados: PT: 24’ Villalba. ST: 11’ Zabala. 36’ Burrai. 48’ Arismendi.

Cambios: 36’ Yair Arismendi por Suárez. ST: 24’ Mauricio Martínez y John Rentería por Villalba y Churín. 36’ Brandon Márquez y Jonatan Gómez por Zabala y Salle.

Goles:

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Nota: Federico Galván.

Fotos: Mariano Morente.